Водзинский первым отдал свой автомобиль Grand Vitarę на нужды фронта. Впоследствии благодаря меценатам собрали более 100 тысяч злотых и подарили Украине еще 5 внедорожников.

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Активист отмечает, что потребности таких внедорожников на фронте очень велика. Часть он сам отвез на передовую, а часть оставил военным в Киеве.

Машины помогают украинским военным в их ежедневных усилиях по сдерживанию агрессора,

– добавил поляк.

Собирают на новые машины

Водзинский собирается отправить еще 2 машины в Украину. Кроме того, объявил сбор на следующие пикапы. Он добавляет, что внедорожники могут перевозить вооружение и ими можно эвакуировать раненых с поля битвы.

Присоединиться к инициативе активиста можно на сайте pomocam.pl под лозунгом "Terenówki na front".

В Польше собрали на Bayraktar для Украины

В конце июля поляки собрали около 5 миллионов долларов на Bayraktar для Украины. К этому присоединилось более 200 тысяч пользователей.

При этом сбор не приостановили. Излишек собранных средств в рамках акции должны были перевести на счет ВСУ в Нацбанке. Более того, в компании, где производят Bayraktar, заявили, что передадут "польский" беспилотник Украине бесплатно.

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