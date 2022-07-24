Остальные собранные средства в рамках акции будут переведены на счет ВСУ
Средства собирали на краудфандинговой платформе Zrzutka.pl в рамках акции "Купімо Україні Bayraktar". Средства перевели более 200 тысяч пользователей.
К слову Братья-творцы легендарных "Байрактаров" получили от украинцев вышитые рубашки
Инициатор акции по сбору средств на Bayraktar общественный деятель, политолог и журналист Славомир Сераковский сообщил, что, несмотря на достижение цели акции, сбор средств будет продолжаться еще несколько дней.
По его словам, есть множество желающих присоединиться к сбору средств на Bayraktar. Славомир Сераковский сообщил, что в воскресенье из-за того, что многие хотели присоединиться к акции на финишной прямой, сервера платформы Zrzutka.pl трижды зависали.
Общественный деятель Сераковский заявил, что излишек собранных средств в рамках акции будет переведен на счет ВСУ в Нацбанке.
Кто еще собрал средства на "Байрактар" для Украины
- Волонтер Сергей Притула 22 июня объявил, что открывает сбор средств на три Bayraktar на нужды Вооруженных Сил Украины. Вечером 24 июня сбор средств на три беспилотника Bayraktar закончили.
- За 3 дня украинцы собрали 600 миллионов гривен, поэтому было решено приобрести 4 беспилотника Bayraktar. Однако в компании Baykar сообщили, что решили бесплатно передать Украине беспилотники типа Bayraktar.
- Вслед за Притулой на Bayraktar решили собирать средства в Польше. Также сбор средств на Bayraktar для Украины начали в Норвегии.
- В Литве телеведущий Андрюс Тапинас 25 мая объявил о сборе средств на Bayraktar. Деньги собрали за три дня и в начале июня подписали соглашение с Турцией о покупке беспилотника. Уже в начале июля Украина получила эти беспилотники.
Ранее – поляки тоже решили купить Украине Bayraktar: смотрите видео