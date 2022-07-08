Об этом 8 июля рассказал заместитель главы Офиса Президента Украины Андрей Сибига. Соответствующую новость он опубликовал в твиттере.

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Не только Украина борется с агрессором: Сибига поблагодарил литовцев

Как отметил заместитель главы Офиса Президента, такие подарки от других государств свидетельствуют о нашем единстве в борьбе против россии.

Литовский "Байрактар" "Ваганас" уже в Украине! Это незаурядное проявление дружбы и в очередной раз доказывающего единства – не только Украина борется с агрессором,

– написал он в твиттере.