Посол Украины в Турецкой республике Василий Боднар рассказал, что Халук и Сельчук Байракторы уже получили свои вышитые рубашки. На них изображены те же беспилотники, которые производитель пообещал никогда не продавать россии.

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"Байрактар" – новый оберег Украины

Боднар отметил, что слово "Байрактар" - одно из тех, которые однозначно слышал каждый украинец. Более того, многие наши граждане присоединились к инициативе сбора средств на "Народный Bayraktar". А теперь беспилотники, о которых говорит весь мир, можно увидеть еще и на вышиванку.

Они заняли свое место рядом с символами, близкими каждому украинцу: калиной, колосками пшеницы, а также птичками. И воплотить в жизнь эту смелую идею удалось благодаря дизайнеру Марти Лешак, а также мастерам украинского бренда "Мотив".

Посол подчеркнул, что традиционная украинская вышивка – это не только декор рубашки. Речь идет и о своеобразном обереге, который человек носит на себе. А все потому, что абсолютно каждый орнамент имеет определенный символ, призванный уберечь и защитить. А беспилотники "Байрактар" на протяжении полномасштабной войны против россии тоже стали своеобразным оберегом для каждого украинца. Неудивительно, что они стали частью современной вышиванки. Рубашки, на которой совмещаются орнаменты наших предков с вкраплениями реалий, которыми мы живем сегодня.



Рубашки с "Байрактарами" получили братья-творцы беспилотников / Фото из фейсбука Василия Боднара

Такие рубашки можно будет купить

Братья-создатели легендарных птичек – "Байрактаров" (Baykar) Халук и Сельчук Байрактары первыми получили такие вышиванки и уже оценили реализацию нашего замысла,

– подчеркнул Боднар.

Он также добавил, что вскоре такие вышиванки смогут приобрести все желающие. А все потому, что они появятся в продаже. Бренд "Мотив" пообещал, что 15% стоимости каждой рубашки перечислят на нужды ВСУ.

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