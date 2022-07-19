Соответствующая информация появилась на норвежской краудфандинговой платформе. Об этом стало известно 18 июля.

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Норвегия собирает деньги на Bayraktar для Украины

Национальную кампанию по сбору средств на Bayraktar TB2 для Украины запустил норвежский адвокат Бенгт Эрик Уолдоу, разместив сообщение.

Он вспомнил, что Литва собрала на один Bayraktar за три дня, Польша собирает на Bayraktar, а Украина собрала на три Bayraktar за несколько дней. Адвокат призвал Норвегию сделать то же самое.

Дадим Bayraktar от норвежцев украинскому народу – проявите солидарность в борьбе Украины против Путина,

– объяснил Уолдоу.

Он также добавил, что Норвегия должна победить в этом шведов. Известны также условия сбора:

прием донатов от 10 норвежских крон – то есть от 1 доллара;

первая тысяча волонтеров имеет право голосовать за имя Bayraktar для Украины;

если через 80 дней не соберут сумму, то деньги передадут в фонд помощи Украине при украинском посольстве в Норвегии.

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Bayraktar из других стран: коротко

Литва собрала деньги на турецкий беспилотник в Украине Bayraktar. Компания удивлена действиями людей и решила передать беспилотник нам бесплатно.

8 июля Офис Президента сообщил, что Bayraktar уже на Украине.

28 июня польский журналист Славомир Сераковский начал сбор средств на Bayraktar, вдохновившись примером Украины и Литвы. Необходимые 22,5 миллионов злотых планируют собрать за 30 дней. 10 июля уже удалось собрать 9 миллионов злотых.

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