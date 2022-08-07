Водзінський першим віддав своє авто Grand Vitarę на потреби фронту. Згодом завдяки благодійникам зібрали понад 100 тисяч злотих і подарували Україні ще 5 позашляховиків.

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Активіст наголошує, що потреби таких позашляховиків на фронті надзвичайно велика. Частину він сам відвіз на передову, а частину залишив військовим у Києві,.

Машини допомагають українським військовим у їхніх щоденних зусиллях у стримуванні агресора,

– додав поляк.

Збирають на нові машини

Водзінський збирається відправити ще 2 машини в Україну. Крім того, оголосив збір на наступні пікапи. Він додає, що позашляховики можуть перевозити озброєння, а також ними можна евакуювати поранених із поля битви.

Долучитись до ініціативи активіста можна на сайті pomocam.pl під гаслом "Terenówki na front".

У Польщі зібрали на Bayraktar для України

Наприкінці липня поляки зібрали близько 5 мільйонів доларів на Bayraktar для України. До цього долучились понад 200 тисяч користувачів.

При цьому збір не зупинили. Надлишок зібраних коштів у рамках акції мали перевести на рахунок ЗСУ в Нацбанку. Ба більше, у компанії, де виробляють Bayraktar, заявили, що передадуть "польський" безпілотник Україні безкоштовно.

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