Кадрами, на которых видны густые клубы дыма, делятся в телеграм-каналах местные жители. К ликвидации привлекли пожарные вертолеты.

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Пожар на одном из крупнейших складов россии

Как сообщают росСМИ, общая площадь склада – 40 тысяч квадратных метров. Сначала стало известно, что пламя охватило половину помещения. Впрочем, по обновленным данным пожар перекинулся на 35 тысяч "квадратов". Также известно, что в здании обрушилась крыша.

Известно, что из помещений были эвакуированы тысячи человек. По предварительным данным, пострадавших нет.