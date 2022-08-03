Кадрами, на которых видны густые клубы дыма, делятся в телеграм-каналах местные жители. К ликвидации привлекли пожарные вертолеты.
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Пожар на одном из крупнейших складов россии
Как сообщают росСМИ, общая площадь склада – 40 тысяч квадратных метров. Сначала стало известно, что пламя охватило половину помещения. Впрочем, по обновленным данным пожар перекинулся на 35 тысяч "квадратов". Также известно, что в здании обрушилась крыша.
Известно, что из помещений были эвакуированы тысячи человек. По предварительным данным, пострадавших нет.