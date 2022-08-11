Пожар вспыхнул в казарме, где жили срочники

Пожар вспыхнул в деревянной казарме. По данным СМИ страны-оккупантки, которая постоянно должна как-то объяснять "хлопок", там жили срочники и персонал, информирует 24 канал.

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Россия, как всегда, пытается сделать вид, что все в порядке. В частности, всех вовремя эвакуировали и вроде бы даже никто не пострадал. Но весь мир уже увидел, что "нет потерь" – любимая русская сказка. Сначала ее скармливают массам, а потом вдруг начинается дефицит мест на кладбищах.

Новых "двухсотых" хоронят в старых могилах

В России уже настолько не знают, что делать с трупами своих военных, что хоронят их в старых могилах. В сети распространяют историю россиянина Николая, который пришел на могилу к отцу и выяснил, что там уже похоронили оккупанта.

Стоит заметить, что россия очень неохотно забирает своих "двухсотых". В частности, в Купянске на Харьковщине морг переполнен ликвидированными захватчиками. Трупов так много, что на всех не хватает рефрижераторов. Часто в Россию едут не тела, а их остатки.

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