В России горит нефтебаза

Похоже, что кто-то снова неудачно бросил окурок. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

К теме "Хлопок" не только в Саках, но и недалеко от Чонгара, - эксречник Генштаба о взрывах в Крыму

В российском Ейске, что почти напротив Мариуполя – через "Азов" в 30 километрах – вдруг тоже хлопок утром. Пылает нефтехранилище. Наверное, тоже кто-то неудачно бросил окурок,

– рассказал Андрющенко.

Он отметил, что именно из Ейска российские военные планируют завозить боекомплекты в порт Мариуполя. Также в городе расположен аэропорт. Поэтому, по словам чиновника, такой внезапный пожар может быть совсем не внезапным.

В Ейске в России загорелась нефтебаза: видео

Взрывы в Крыму: что известно

9 августа мощные взрывы прогремели на военном аэродроме россии возле Новофедоровки в Крыму. На месте происшествия разразился мощный пожар, а местные жители говорили о громких звуках детонации боеприпасов. Оккупационные власти Крыма придумывали различные абсурдные причины взрывов и в конце концов остановились на "нарушении требований пожарной безопасности".

Интересно, что россияне не обвинили Вооруженные Силы Украины в атаке. Эксперты американского Института изучения войны предположили, что враг просто не хочет признавать , что его ПВО неидеальна. Украина также официально не подтверждала, что это наши защитники нанесли удар по вражеской базе. В то же время в утренней сводке Генерального штаба ВСУ за 9 августа сообщили о ликвидации 9 российских самолетов.

Это может вас заинтересовать – новые подробности взрывов в Крыму: видео