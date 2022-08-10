У росії палає нафтобаза

Схоже, що хтось знову невдало кинув недопалок. Про це зіронізував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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В російському Єйську, що майже напроти Маріуполя – через "Азов" за 30 кілометрів – раптом теж бавовна зранку. Палає нафтосховище. Мабуть, теж хтось невдало кинув недопалок,

– розповів Андрющенко.

Він зауважив, що саме з Єйська російські військові планують завозити боєкомплекти у порт Маріуполя. Також у місті розташований аеропорт. Тому, за словами чиновника, така раптова пожежа може бути зовсім не раптовою.

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Вибухи у Криму: що відомо

9 серпня потужні вибухи пролунали на військовому аеродромі росії біля Новофедорівки у Криму. На місці події спалахнула потужна пожежа, а місцеві мешканці казали про голосні звуки детонації боєприпасів. Окупаційна влада Криму вигадувала різні абсурдні причини вибухів і на кінець зупинилася на "порушенні вимог пожежної безпеки".

Цікаво, що росіяни не звинуватили Збройні Сили України в атаці. Експерти американського Інституту вивчення війни припустили, що ворог просто не хоче визнавати, що його ППО неідеальна. Україна також офіційно не підтверджувала, що це наші захисники завдали удару по ворожій базі. Водночас у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 9 серпня повідомили про ліквідацію 9 російських літаків.

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