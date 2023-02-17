Вогонь охопив складські приміщення заводу. Кадри пожежі публікують російські ЗМІ, повідомляє 24 Канал.
Цікаво У Росії заявили про на атаку на Брянський аеропорт: начебто збили безпілотник
Пожежа другої категорії
Вогонь спалахнув близько 19:00 за київським часом. Пожежі присвоїли другу категорію. Вогонь намагаються локалізувати та погасити. Для цього в Уфі вже залучили 16 одиниць техніки.
Хімзавод належить компанії ТОВ "Крезол", яка є найбільшим російським виробником та постачальником хімічних реагентів та лабораторного обладнання.
Російські ЗМІ пишуть, що постраждалих унаслідок масштабної пожежі немає – співробітники товариства самостійно евакуювалися.
В Уфі горить хімічний завод: дивіться відео
Тим часом у Брянську "працювало ППО"
У Росії 17 лютого поскаржилися на "атаку безпілотника" на аеропорт у Брянську. Окупанти повідомили, що російська ППО нібито збила над містом "український" БпЛА.
Вибухи місцеві жителі почули близько 13:00. Згодом телеграм-канали опублікували фото білої смуги в небі над Брянськом, яка спостерігається зазвичай після роботи ППО.
Пропагандистські медіа повідомляють, що попередня атака на цей аеропорт трапилась 10 лютого близько 9:30. Тоді росЗМІ прозвітували про "кілька збитих дронів", які летіли на малій висоті, проте не вказали точну кількість.
Пропагандисти почали активно вихваляти Сумнозвісну російську ППО за "швидку і своєчасну реакцію", однак від українського кордону до Брянського аеропорту близько 115 кілометрів. Тому до швидкості реакції російської "могутньої ППО" залишається ще багато питань