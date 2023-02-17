Огонь охватил складские помещения завода. Кадры пожара публикуют российские СМИ. 24 Канал.

Интересно В России заявили о атаке на Брянский аэропорт: вроде бы сбили беспилотник

Пожар второй категории

Огонь вспыхнул около 19:00 по киевскому времени. Пожару присвоили вторую категорию. Огонь пытаются локализовать и потушить. Для этого в Уфе уже привлекли 16 единиц техники.

Химзавод принадлежит компании ООО "Крезол", являющейся крупнейшим российским производителем и поставщиком химических реагентов и лабораторного оборудования.

Российские СМИ пишут, что пострадавших в результате масштабного пожара нет – сотрудники общества самостоятельно эвакуировались.

В Уфе горит химический завод: смотрите видео

Тем временем в Брянске "работало ПВО"

В России 17 февраля пожаловались на "атаку беспилотника" на аэропорт в Брянске. Оккупанты сообщили, что российская ПВО якобы сбила над городом "украинский" БпЛА.

Взрывы местные жители услышали около 13:00. Впоследствии телеграмма-каналы опубликовали фото белой полосы в небе над Брянском, которая наблюдается обычно после работы ПВО.

Пропагандистские медиа сообщают, что предварительная атака на этот аэропорт произошла 10 февраля около 9:30. Тогда росСМИ отчитались о "несколько сбитых дронов", которые летели на малой высоте, однако не указали точное количество.

Пропагандисты начали активно восхвалять Печально известную российскую ПВО за "быструю и своевременную реакцию", однако от украинской границы до Брянского аэропорта около 115 километров. Поэтому до скорости реакции российской "мощной ПВО" остается еще много вопросов