Про це повідомляли російські ЗМІ. Згодом стало відомо, що в тому районі розташований військовий аеродром росіян – "Чкаловський", передає 24 Канал.
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У Підмосков'ї велика пожежа біля аеродрому
Російські пропагандисти зазначили, що великий вогонь виник у місті Щелково, що під Москвою пізно вночі 27 вересня. Зокрема, росіяни кажуть, що пожежа спалахнула в промзоні на Заході цього населеного пункту.
Біля Москви розгорілася масштабна пожежа / Фото з російських телеграм-каналів
На кадрах можна побачити, як у небі видно чорний стовп густого диму. Очевидці писали, що, вогонь вже буцімто майже згашений.
Наразі російська влада не коментувала пожежу у Щелково, тому немає жодної інформації щодо постраждалих чи пошкоджень. Крім того, окупанти не повідомляли, чи перекинувся вогонь безпосередньо на аеродром "Чкаловський".
У Москві постійно щось коїться
- В ГУР МО 20 вересня розповіли, що невідомі диверсанти підірвали два літаки та один гелікоптер на аеродромі "Чкаловський" неподалік Москви. Зокрема, на цьому летовищі базуються урядові літаки, так звані "літаки судного дня" та літаки-розвідники.
- У ГУР також назвали моделі повітряних суден, які вдалося підірвати диверсантам. Мовиться про літаки АН-148 та ІЛ-20, а також вертоліт МІ-28Н, який до цього активно залучався до збиття ударних дронів над Московською областю.
- У Москві також було гучно і 17 вересня. Тоді міська влада запевняла, що над російською столицею "збивали невідомі безпілотники", а також, що "працювала російська ППО".
- Того ж дня у Москві через безпілотник затримали з десяток рейсів на всіх летовищах міста. Росіяни також оголосили свій сумнозвісний план "Килим", намагаючись перехопити цей літальний апарат.