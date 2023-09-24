Вибухи пролунали на територіях військових містечок. У розвідці наголосили, що фото та відео "бавовни" з міркувань безпеки будуть опубліковані згодом.

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Насіння "бавовни" шириться Росією

У ГУР повідомили, що у ніч на 24 вересня у Росії було "неспокійно". Невідомі диверсанти вдало відпрацювали на об'єктах в Московській та Калузькій областях, завдавши росіянам втрат у техніці.

Так, вибухи пролунали:

на території військового містечка 2 мотострілкової дивізії 1 танкової армії (військова частина №23626 у населеному пункті Калінінєц, Наро-Фомінського району, Московської області). Там диверсанти знищили паливозаправник;

на території військового містечка 60 арсеналу озброєння (військової частини № 42702 у місті Калуга). Диверсанти успішно знищили 4 одиниці автомобільної техніки з причепами.

Диверсанти розширили географію бавовни на території країни-агресора,

– відзначили у розвідці.

Вибухи у Росії 24 вересня: останні новини