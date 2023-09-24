Взрывы раздались на территориях военных городков. В разведке подчеркнули, что фото и видео "хлопка" по соображениям безопасности будут опубликованы позже.
Смотрите также В Курске раздался мощный взрыв: беспилотник атаковал административное здание
Семена "хлопка" распространяются по России
В ГУР сообщили, что в ночь на 24 сентября в России было "неспокойно". Неизвестные диверсанты удачно отработали на объектах в Московской и Калужской областях, нанеся россиянам потери в технике.
Так, взрывы раздались:
- на территории военного городка 2 мотострелковой дивизии 1 танковой армии (военная часть №23626 в населенном пункте Калининец, Наро-Фоминского района, Московской области). Там диверсанты уничтожили топливозаправщик;
- на территории военного городка 60 арсенала вооружения (военной части № 42702 в городе Калуга). Диверсанты успешно уничтожили 4 единицы автомобильной техники с прицепами.
Диверсанты расширили географию хлопка на территории страны-агрессора,
– отметили в разведке.
Взрывы в России 24 сентября: последние новости
- В России 24 сентября раздалось сразу несколько мощных взрывов в Курске. Первый взрыв прогремел утром вблизи с административным зданием . Как стало известно позже, беспилотник атаковал здание ФСБ. Пока информация о жертвах или пострадавших не сообщалась.
- Через несколько часов в Курске раздались мощные взрывы. После громкого "хлопка" в небо поднялся столб черного дыма.
- Позже в украинской разведке сообщили, что дрон попал в нефтеперерабатывающий завод в Курске. Источники в ГУР утверждают, что БпЛА попал прямо в здание НПЗ.
- К слову, Курск 24 сентября отмечает День города. Из-за "взрывных" поздравлений от украинских разведчиков, местные власти решили отменить все мероприятия по случаю праздника. Мэр Курска Игорь Куцак также заявил, что решил отменить праздничный салют ко дню города – мол, это будет разумно с точки зрения спокойствия и безопасности граждан.