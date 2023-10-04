Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский создал пост в соцсетях. Он лаконично рассказал о своей поездке.

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Что рассказал Тарнавский

Командующий ОСГВ "Таврия" заявил, что задачи определены. Он сообщил о продвижении ВСУ.

Продолжаем освобождение Украины. Совершил рабочую поездку в боевые бригады. Задания определены. Продвигаемся вперед,

– написал бригадный генерал.

Также он поделился видео. На кадрах можно увидеть, как командующий ОСГВ "Таврия" анализирует карту боевых действий, изучает записи с беспилотников, общается с воинами. Кроме этого на видео показан котёнок, которого приютили украинские защитники. Еще на кадрах демонстрируется, как бойцы предлагают Тарнавскому угоститься арбузом.

Командующий ОСГВ "Таврия" посетил бойцов: видео Александра Тарнавського



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