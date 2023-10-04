Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский создал пост в соцсетях. Он лаконично рассказал о своей поездке.
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Что рассказал Тарнавский
Командующий ОСГВ "Таврия" заявил, что задачи определены. Он сообщил о продвижении ВСУ.
Продолжаем освобождение Украины. Совершил рабочую поездку в боевые бригады. Задания определены. Продвигаемся вперед,
– написал бригадный генерал.
Также он поделился видео. На кадрах можно увидеть, как командующий ОСГВ "Таврия" анализирует карту боевых действий, изучает записи с беспилотников, общается с воинами. Кроме этого на видео показан котёнок, которого приютили украинские защитники. Еще на кадрах демонстрируется, как бойцы предлагают Тарнавскому угоститься арбузом.
Командующий ОСГВ "Таврия" посетил бойцов: видео Александра Тарнавського
Последние заявления Тарнавского
- Не так давно бригадный генерал отмечал необходимость освобождения Токмака от российских оккупантов, ведь для них этот город стратегически важен. После этого наши защитники смогут устроить большой прорыв.
- Напомним, Тарнавский заявлял, что зимние погодные условия сильно не повлияют на контрнаступление ВСУ. По его словам, украинские защитники чаще всего продвигаются вперед пешком и небольшими группами.
- Ранее Командующий ОСГВ "Таврия" сообщал о стабильном продвижении наших воинов на Таврическом направлении. По его словам, там ВСУ постоянно уничтожают российских захватчиков.