Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский анонсировал хорошие новости на Таврическом направлении. В то же время бригадный генерал не уточнил детали.

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Украинский дрон поразил бронетехнику россиян

Тарнавский опубликовал видео как подразделение аэроразведки "Кобра" 75 батальона 102 бригады ТрО поразили российскую бронетехнику с помощью дрона.

Таврическое направление. Будут хорошие новости. Наши воины стабильно продвигаются и уничтожают россиян,

– лаконично написал Тарнавский.

Украинский дрон поразил бронетехнику россиян: смотрите видео

Какая ситуация в зоне ответственности ОСГВ "Таврия"

В Генштабе ВСУ утром 27 сентября сообщили, что в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе населенного пункта Северное Донецкой области.

Также на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Там за прошедшие сутки враг предпринял 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Шахтерском направлении украинские защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, защищают нашу землю от оккупантов.

На Запорожском направлении украинские воины отбили атаку противника в районе южнее Новодаровки Запорожской области.

Также Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлении. Украинские военные наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Тарнавский назвал условие для большого прорыва ВСУ

Тарнавский недавно заявил, что активизация наступательных действий настанет тогда, когда нашим военным удастся освободить Токмак.

По его словам, наступление Украины замедляют не столько "линии Суровикина", сколько перекресток, линии деревьев и минные поля между линиями деревьев.

Он отметил, что в этом районе работают небольшие, однако опасные группы обороны противника. Впрочем, действия наших бойцов заставляют их медленно отступать, когда они сталкиваются с нашими штурмовыми отрядами.