За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений. Враг нанес 10 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня.

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