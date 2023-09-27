За прошедшие сутки
произошло 26 боевых столкновений. Враг нанес 10 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня.
Смотрите также
ВСУ продвигаются возле Работиного и закрепляются под Бахмутом: карта фронта за неделю Россияне пытаются вытеснить ВСУ в районе Марьинки В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях противник наступательных или штурмовых действий не вел. В то же время, украинские силы ведут наступательные и штурмовые действия на Бахмутском направлении. В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе населенного пункта Северное Донецкой области. Карта боев на Авдеевском направлении На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки предпринял 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Карта боевых действий в районе Марьинки На Шахтерском направлении наши защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, защищают нашу землю от оккупантов. На Запорожском направлении украинские воины отбили атаку противника в районе южнее Новодаровки Запорожской области. ВСУ отбили атаку в районе Новодаровки: карта боев Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Наши бойцы наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. Какая ситуация на остальных направлениях фронта В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады снабжения и наносят успешное поражение по тылам противника. В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.