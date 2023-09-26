За прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений. Враг нанес 16 ракетных и 72 авиационных удара, совершил 65 обстрелов с РСЗО.

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Карта боевых действий на Авдеевском направлении

Карта боев в районе Марьинки

Какая ситуация по другим направлениям