За прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений. Враг нанес 16 ракетных и 72 авиационных удара, совершил 65 обстрелов с РСЗО.

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ВСУ отбили атаки в районе Клещеевки

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных или штурмовых действий не вел.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили 5 атак противника в районе Клещеевки Донецкой области, где враг пытался восстановить утраченное положение.

Карта боев в районе Клещеевки

ВСУ сдерживают россиян в районе Авдеевки и Марьинки

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Авдеевки и Северного Донецкой области.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где в течение суток предпринял 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, противник пытался восстановить утраченное положение в районе Новомихайловки Донецкой области, но успеха не имел.

Карта боев в районе Марьинки

На Шахтерском и Запорожском направлениях наши защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, защищают нашу землю от оккупантов.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам потерь в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага.

Какая ситуация по другим направлениям

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и наносят удачное поражение по тылам противника.

В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.