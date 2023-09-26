Протягом минулої доби
відбулося 25 бойових зіткнень. Ворог завдав 16 ракетних та 72 авіаційних удари, здійснив 65 обстрілів з РСЗВ.
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