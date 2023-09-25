Українські воїни знищують ворога та крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося понад 32 бойових зіткнення.
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