Украинские воины уничтожают врага и шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах. За прошедшие сутки произошло более 32 боевых столкновений.

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Россияне пытаются восстановить утраченное положение в Клещеевке

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных и штурмовых действий не совершал.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах восточнее Богдановки и юго-восточнее Белой Горы Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Клещеевки Донецкой области, но успеха не имел.

Карта боев на Бахмутском направлении

ВСУ держат оборону в районе Авдеевки и наступают под Мелитополем.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны успешно держат оборону на занятых рубежах, отразили атаки противника в районе Авдеевки Донецкой области.

Карта боев в районе Авдеевки

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки предпринял 14 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

Карта боев в районе Марьинки

На Шахтерском направлении наши защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, защищают нашу землю от оккупантов.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию. Наши защитники успешно отразили атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области и продолжают закрепляться на занятых рубежах.

ВСУ отразили атаки россиян в Работино: карта боев

ВСУ уничтожают оккупантов на Херсонском направлении

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и наносят удачное поражение по тылам противника.

В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.