Украинские воины уничтожают врага и шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах. За прошедшие сутки произошло более 32 боевых столкновений.

Смотрите также ВСУ могут совершить значительный прорыв на Юге при 3 ключевых условиях: анализ ISW

Россияне пытаются восстановить утраченное положение в Клещеевке

Карта боев на Бахмутском направлении

ВСУ держат оборону в районе Авдеевки и наступают под Мелитополем.

Карта боев в районе Авдеевки

Карта боев в районе Марьинки

ВСУ отразили атаки россиян в Работино: карта боев

ВСУ уничтожают оккупантов на Херсонском направлении