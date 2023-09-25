Украинские воины уничтожают врага и шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах. За прошедшие сутки произошло более 32 боевых столкновений.
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Карта боев на Бахмутском направлении
ВСУ держат оборону в районе Авдеевки и наступают под Мелитополем.
Карта боев в районе Авдеевки
Карта боев в районе Марьинки
ВСУ отразили атаки россиян в Работино: карта боев
ВСУ уничтожают оккупантов на Херсонском направлении