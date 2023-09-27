Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський анонсував гарні новини на Таврійському напрямку. Водночас бригадний генерал не уточнив деталей.

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Український дрон уразив бронетехніку росіян

Тарнавський опублікував відео як підрозділ аеророзвідки "Кобра" 75 батальйону 102 бригади ТрО вразили російську бронетехніку за допомогою дрона.

Таврійський напрямок. Будуть гарні новини. Наші воїни стабільно просуваються та знищують росіян,

– лаконічно написав Тарнавський.

Український дрон уразив бронетехніку росіян: дивіться відео

Яка ситуація в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія"

У Генштабі ЗСУ зранку 27 вересня повідомили, що в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі населеного пункту Сєверне Донецької області.

Також на Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області. Там протягом минулої доби ворог здійснив 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Шахтарському напрямку українські захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, захищають нашу землю від окупантів.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку противника в районі південніше Новодарівки Запорізької області.

Також Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямку. Українські військові завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Тарнавський назвав умову для великого прориву ЗСУ

Тарнавський нещодавно заявив, що активізація наступальних дій настане тоді, коли нашим військовим вдасться звільнити Токмак.

За його словами, наступ України уповільнюють не стільки "лінії Суровікіна", скільки перехрестя, лінії дерев і мінні поля між лініями дерев.

Він зазначив, що у тому районі працюють невеликі, однак небезпечні, групи оборони противника. Втім, дії наших бійців змушують їх повільно відступати, коли вони стикаються з нашими штурмовими загонами.