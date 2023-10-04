Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський створив допис в соцмережах. Він лаконічно розповів про свою поїздку.
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Що розповів Тарнавський
Командувач ОСУВ "Таврія" заявив, що завдання визначені. Він повідомив про просування ЗСУ.
Продовжуємо звільнення України. Здійснив робочу поїздку у бойові бригади. Завдання визначені. Просуваємось вперед,
– написав бригадний генерал.
Також він поділився відео. На кадрах можна побачити, як командувач ОСУВ "Таврія" аналізує карту бойових дій, вивчає записи з безпілотників, спілкується з воїнами. Крім цього на відео показане кошеня, які прихистили українські захисники. Ще на кадрах демонструється, як бійці пропонують Тарнавському пригоститися кавуном.
Командувач ОСУВ "Таврія" відвідав бійців: відео Олександра Тарнавського
Останні заяви Тарнавського
- Не так давно бригадний генерал наголошував на необхідності звільнення Токмака від російських окупантів, адже для них це місто є стратегічно важливим. Після цього наші захисники зможуть влаштувати великий прорив.
- Нагадаємо, Тарнавський заявляв, що зимові погодні умови сильно не вплинуть на контрнаступ ЗСУ. За його словами, українські захисники частіше за все просуваються вперед пішки та невеликими групами.
- Раніше Командувач ОСУВ "Таврія" повідомляв про стабільне просування наших воїнів на Таврійському напрямку. За його словами, там ЗСУ постійно знищують російських загарбників.