Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський створив допис в соцмережах. Він лаконічно розповів про свою поїздку.

Читайте також Українські військові просуваються на Таврійському напрямку, – генерал Тарнавський

Що розповів Тарнавський

Командувач ОСУВ "Таврія" заявив, що завдання визначені. Він повідомив про просування ЗСУ.

Продовжуємо звільнення України. Здійснив робочу поїздку у бойові бригади. Завдання визначені. Просуваємось вперед,

– написав бригадний генерал.

Також він поділився відео. На кадрах можна побачити, як командувач ОСУВ "Таврія" аналізує карту бойових дій, вивчає записи з безпілотників, спілкується з воїнами. Крім цього на відео показане кошеня, які прихистили українські захисники. Ще на кадрах демонструється, як бійці пропонують Тарнавському пригоститися кавуном.

Командувач ОСУВ "Таврія" відвідав бійців: відео Олександра Тарнавського



Останні заяви Тарнавського