Українські військові продовжують наступальну операцію. Зокрема, на Таврійському напрямку є просування.
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Ворог зазнає суттєвих втрат
За добу російські окупанти втратили 261 особу. В полон здалися 10 росіян. Також відомо, що артилерійські підрозділи наших військ виконали 1198 вогневих завдань.
Знищено 20 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 2 ББМ, 7 артилерійських систем, 5 одиниць автомобільної та 5 – спеціальної техніки окупантів. Також знищено 8 складів боєприпасів ворога,
– написав командувач угруповання військ "Таврія".
Українські військові продовжують давати ворогу відсіч та відвойовувати наші території. Ворог продовжує завдавати авіаційних ударів та чинити терор проти мирного населення.
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- Станом на ранок 3 жовтня ЗСУ продовжують ведення оборони на Сході та Півдні України. Наступальні операції тривають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.
- В ISW повідомляли, що українські війська втратили позиції в системі окопів на південний захід від Роботиного. Про це свідчать супутникові знімки. Вони вказують на те, що наші сили відбили ці позиції між 12 і 17 вересня і зараз їх утримують.
- Аналітики ISW отримали інсайдерську інформацію, що російські окупанти можуть вийти з Бахмута, щоб посилити Мелітопольський напрямок. Місто від початку не мало жодного воєнного значення.
- Вже є результати пробивання ліній оборони ворога. Військовий оглядач Давид Шарп зауважив, що ціль не зайняти одне – два села на напрямку від Роботиного до Токмака, а змусити Росію вичерпати свої резерви для того, щоб можна було ввести у бій великі сили й досягти швидкого й глибокого успіху.