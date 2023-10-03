Таким чином, ЗСУ нищать російського ворога. Так звана "друга армія світу" зазнає колосальних втрат на фронті.

Дивіться також Без креативу в нас не обходилось: як ЗСУ можуть розвинути успіх від Роботиного

Де триває контрнаступ Сил оборони

Станом на ранок 3 жовтня ЗСУ продовжують ведення оборони на Сході та Півдні України. Наступальні операції тривають на Мелітопольському та Бахмутському напрямку.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

Сили оборони України знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах,

– зазначили у Генштабі ЗСУ.

Наші воїни могли відбити позиції росіян під Роботиним

В ISW повідомляли, що українські війська втратили позиції в системі окопів на південний захід від Роботиного. Про це свідчать супутникові знімки. Вони вказують на те, що наші сили відбили ці позиції між 12 і 17 вересня і зараз їх утримують.

Крім того, ЗСУ незначно просунулися в районі кордону Донецької і Запорізької областей та біля Бахмута.

Колосальні втрати окупантів на фронті