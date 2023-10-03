Украинские военные продолжают наступательную операцию. В частности, на Таврическом направлении есть продвижение.
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Враг несет существенные потери
За сутки российские оккупанты потеряли 261 человека. В плен сдались 10 россиян. Также известно, что артиллерийские подразделения наших войск выполнили 1 198 огневых задач.
Уничтожены 20 единиц военной техники противника. В частности, 1 танк, 2 ББМ, 7 артиллерийских систем, 5 единиц автомобильной и 5 – специальной техники оккупантов. Также уничтожено 8 складов боеприпасов врага,
– написал командующий группировкой войск "Таврия".
Украинские военные продолжают давать врагу отпор и отвоевывать наши территории. Враг продолжает наносить авиационные удары и совершать террор против мирного населения.
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- По состоянию на утро 3 октября ВСУ продолжают ведение обороны на Востоке и на Юге Украины. Наступательные операции продолжаются на Мелитопольском и Бахмутском направлении.
- В ISW сообщали, что украинские войска потеряли позиции в системе окопов юго-западнее Работино. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки. Они указывают на то, что наши силы отбили эти позиции между 12 и 17 сентября и сейчас их удерживают.
- Аналитики ISW получили инсайдерскую информацию, что российские оккупанты могут выйти из Бахмута, чтобы усилить Мелитопольское направление. Город с самого начала не имел никакого военного значения.
- Уже есть результаты пробивания линий обороны противника. Военный обозреватель Давид Шарп отметил, что целью является не занять одно – два села в направлении от Работино к Токмаку, а заставить Россию исчерпать свои резервы для того, чтобы можно было ввести в бой большие силы и добиться быстрого и глубокого успеха.