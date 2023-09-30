Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал 24 Каналу, что россияне оказались в тупике – какое бы решение они ни приняли, любое будет иметь для них негативные последствия.

К теме Создали из Бахмута миф: почему россияне до конца будут держаться за город

"Теперь бахмутский гарнизон под постоянными ударами украинских войск с трех сторон – Берховки, Часового Яра, Клещеевки. Теперь им нужно принять решение – оно со всех сторон будет негативным", – отметил Свитан.

По его словам, оставить войска в Бахмуте – это минус две роты россиян ежедневно для удержания города. Когда же врагу это надоест, он может принять решение об отходе.

Россияне могут выйти из Бахмута: смотрите видео 24 Канала

Какие могут возникнуть проблемы

"С военной точки зрения, им из Бахмута нужно идти на более удобные оборонительные рубежи, поскольку они уже точно оттуда не будут наступать. Оптимальный оборонительный рубеж – это район Попасной", – констатировал Свитан.

Из-под Бахмута на Мелитополь враг может перебросить примерно 20 тысяч военных. Однако передислокация не делается в один день – это может занять около месяца. Если оккупанты не успеют до дождей, то процесс затянется еще больше.

Кроме того, россияне не смогут выгодно представить сдачу Бахмута в информационном поле. Не нужно быть военным экспертом, чтобы возникли вопросы о целесообразности удержания этого города ценой тысяч жизней в течение года.

Ситуация возле Бахмута: последние новости