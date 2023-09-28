Военный эксперт Юрий Федоров рассказал 24 Каналу насколько близка перспектива выхода на командные высоты возле Бахмута и оперативного окружения города.

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Контроль над высотами и железной дорогой

На топографической карте, где изображают высоты, видно, что Клещеевка расположена возле подножия вытянутой с юга на север гряды высот. На них очень удачно с военной точки зрения можно разместить артиллерийские батареи, накрывающие практически весь Бахмут и линию коммуникаций, в том числе дороги, по которым идет логистическое обеспечение вражеской группировки в Бахмут.

Контроль над Клещеевкой обеспечивает относительную безопасность тех артиллерийских систем, которые будут размещены над населенным пунктом. Вот в этом собственно и смысл боев за Клещеевку и значение того, что населенный пункт оказался под контролем ВСУ,

– сказал Федоров.

Что касается Андреевки и других населенных пунктов рядом с Бахмутом, то здесь речь скорее идет не о контроле над высотами, а о контроле над проходящей через них железной дорогой.

Железнодорожная дорога расположена в зоне боевых действий, поэтому груз по ней никто не доставляет, однако эта насыпь всегда является хорошей основой для того, чтобы, используя ее, организовать линию обороны. Именно так поступали российские захватчики,

– отметил военный эксперт.

Насыпь от железнодорожного пути является удобным рубежом для обороны. Прорыв этой линии позволяет Вооруженным Силам более свободно выходить на оперативное пространство к востоку от Андреевки, Клещеевки и севернее Курдюмовки.

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Деоккупация Андреевки и Клещеевки