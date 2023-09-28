Військовий експерт Юрій Федоров розповів 24 Каналу, настільки близька перспектива виходу на панівні висоти біля Бахмута й оперативного оточення міста.

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Контроль над висотами та залізничною дорогою

На топографічній карті, де зображують висоти, видно, що Кліщіївка розташована у підніжжя витягнутої з півдня на північ гряди висот. На них дуже вдало з військового погляду можна розташувати артилерійські батареї, які накривають практично весь Бахмут й лінію комунікацій, зокрема дороги, по яких іде логістичне забезпечення ворожого угруповання у Бахмут.

Контроль над Кліщіївкою забезпечує відносну безпеку тих артилерійських систем, які буду розміщені над населеним пунктом. От в цьому власне й сенс боїв за Кліщіївку й значення того, що населений пункт опинився під контролем ЗСУ,

– сказав Федоров.

Щодо Андріївки й інших населених пунктів поруч з Бахмутом, то тут мова швидше іде не про контроль над висотами, а про контроль над залізничною дорогою, яка проходить через них.

Залізнична дорога розташована у зоні бойових дій, тому вантаж нею ніхто не доставляє, однак цей насип завжди є хорошою основою для того, щоб використовуючи її, організувати лінію оборони. Саме так робили російські загарбники,

– зазначив військовий експерт.

Насип від залізничної дороги є зручним рубежем для оборони. Прорив цієї лінії дозволяє Збройним Силам більш вільно виходити на оперативний простір на схід від Андріївки, Кліщіївки й північніше від Курдюмівки.

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