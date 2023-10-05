Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира тактической роты "Азов" Родион Кудряшов, отметив, что враг использует преимущества в виде большого количества личного состава и средств артиллерийского поражения.
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Ситуация напряженная
Российские захватчики пытаются остановить наши войска, в частности, в формате закрепления на полученных позициях. Противник пытается перенять инициативу. Однако все меры противника безрезультативны и безуспешны.
Что касается инициативы на переднем крае, будущих планов, ситуации на передовой линии, то она полностью контролируется ВСУ. Мы видим передний край, продвижение резервов, все огневые средства противника. Работаем,
– сказал Кудряшов.
Сейчас меняются погодные условия, которые будут вызывать определенные паузы на линии столкновения, ведь поля и дороги будут менее проездными. Ситуация в районе Бахмута остается напряженной, но полностью контролируемой ВСУ.
Насколько погодные условия будут усложнять наступательное движение: смотрите видео
Природные барьеры
Паузы на переднем крае будут во время осенних дождей, когда погодные условия будут перестраиваться в зимний период. По мнению заместителя командира тактической роты "Азов", этот период уже начался и закончится в начале ноября.
Природа ставит нам некоторые барьеры. Я думаю, что 2 – 3 недели будет погода, которая будет ограничивать наступление, но потом придут морозы и все восстановится. К примеру, в прошлом году именно зимний период был достаточно активен,
– добавил Кудряшов.
Несмотря на плохие погодные условия, наступательные действия возможны. Однако усложняется логистическое сообщение, в частности, снабжение боеприпасами, подвоз личного состава, эвакуация, а также привлечение тяжелой техники. Но это будет продолжаться ограниченный период времени.
Что происходит на Бахмутском направлении: последние новости
- На Бахмутском направлении ВСУ удерживают все освобожденные позиции, высоты и плацдармы. Украинские бойцы продвигаются вперед. В то же время оккупанты подтягивают резервы комбинированной живой силы.
- Самая большая зона боевых действий – это железная дорога в Бахмуте. В ВСУ отметили, что россияне находятся с другой стороны железнодорожной дороги и делают все возможное, чтобы удержаться.
- В Бахмут враг стянул более 10 тысяч оккупантов. Также российские захватчики активно атакуют в районе Клещеевки и Андреевки. Ситуация совсем не похожа на ту, что россияне собираются сдавать город.