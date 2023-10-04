Об этом 24 Каналу рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, отметив, что ВСУ пытаются перехватить инициативу у врага на этом участке фронта.
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Держим фронт
Также Силы обороны наносят огневые поражения по тылам противника, в том числе и по трассе Бахмут – Горловка.
"В то же время нашим защитниками удалось продвинуться на южном фланге на несколько сотен метров. Сейчас им нужно закрепиться на захваченных рубежах, чтобы надежно держать фронт и не допустить прорыва противника", – отметил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск.
Во ВСУ рассказали, что происходит на Бахмутском направлении: смотрите видео
Приоритетное направление
Россияне, вероятно, испытывают дефицит военной техники и стараются использовать ее бережно. Так, на Лимано-Купянском направлении они привлекли БМП-1 и танки 1960-х годов, которые уже сняты с вооружения.
А на Бахмутском направлении, наоборот, выпускают на поле боя новейшую технику. Это свидетельствует о том, что для врага это направление является приоритетным.
Ведь ВСУ вблизи Бахмута находится в активной фазе, поэтому россияне больше привлекают туда своих резервов и перебрасывают технику для того, чтобы остановить наше наступление.
На Лимано-Купянском направлении ситуация полностью противоположная. Украинские силы находятся там в статическом положении и пытаются сдержать продвижение россиян,
– заметил он.
Кроме того, враг отводит свои артиллерийские системы на предельные дистанции, чтобы обезопасить их от нашей контрартиллерийской борьбы. Ведь и раньше противник нес серьезные потери. Было уничтожено:
- несколько огнеметных систем "Солнцепек"/"Буратино";
- крупнокалиберная система 2С4 "Тюльпан".
А за прошедшие сутки на Бахмутском направлении ВСУ ликвидировали:
- самоходные пушки 2С7 "Пион" – 2 единицы;
- пушки "Мста-Б" – 2 единицы;
- РСЗО "Град" – 1 единица;
- гаубицы Д-30 – 6 единиц;
- гаубицы Д-20 – 1 единицу.
"Ежедневно Силы обороны наносят удары по артиллерийским установкам противника, поскольку артиллерия и беспилотные летальные аппараты – в частности FPV-дроны, дроны-камикадзе "Ланцет" – остаются приоритетными у противника", – подчеркнул Илья Евлаш.
Больше о ситуации на Бахмутском направлении
- Сейчас самые мощные бои продолжаются за железную дорогу, которая проходя около города. Россияне находятся на одной стороне железнодорожного полотна и прилагают невероятные усилия, чтобы удержаться на позициях. В то же время именно с железной дороги они предпринимают попытки продвигаться вблизи Андреевки.
- Оккупанты находятся на неудобной для них позиции, однако пока не могут ее покинуть, ведь это откроет Силам обороны путь к трассе Е5013. Если ВСУ удастся прорваться к ней, это приведет к обвалу юго-восточного направления фронта врага.
- Кроме того, россияне сконцентрировали на Бахмутском направлении более 10 тысяч своих военных и готовы сопротивляться ВСУ. Однако Силы обороны, несмотря на давление противника, продвигаются вперед с целью закрепления на захваченных рубежах, из которых продолжать наносить удары по захватчикам.
- В то же время ВСУ сейчас не преследует цель штурмовать Бахмут, чтобы избежать серьезных потерь.