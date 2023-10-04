Про це 24 Каналу розповів керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш, зазначивши, що ЗСУ намагаються перехопити ініціативу у ворога на цій ділянці фронту.

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Тримаємо фронт

Також Сили оборони завдають вогневі ураження по тилах противника, зокрема й по трасі Бахмут – Горлівка.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

"Водночас нашим захисниками вдалося просунутись на південному фланзі на кількасот метрів. Зараз їм потрібно закріпитися на захоплених рубежах, щоб надійно тримати фронт та не допустити прориву противника", – зазначив керівник пресслужби Східного угруповання військ.

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Пріоритетний напрямок

Росіяни ймовірно відчувають дефіцит військової техніки та намагаються використовувати її ощадливо. Так на Лимано-Куп'янському напрямку вони залучили БМП-1 та танки 1960-х років, які вже зняті з озброєння.

А на Бахмутському напрямку навпаки випускають на поле бою новітню техніку. Це свідчить про те, що для ворога цей напрямок є пріоритетним.

Адже ЗСУ поблизу Бахмута перебувають в активній фазі, тому росіяни більше залучають туди своїх резервів та перекидають техніку для того, щоб спинити наш наступ.

На Лимано-Куп'янському напрямку ситуація повністю протилежна. Українські сили перебувають там у статичному положенні та намагаються тримати просування росіян,

– зауважив він.

Крім того, ворог відводить свої артилерійські системи на граничні дистанції, щоб убезпечити їх від нашої контрартилерійської боротьби. Адже й раніше противник зазнавав серйозних втрат. Було знищено:

декілька вогнеметних систем "Сонцепьок"/"Буратіно";

великокаліберна система 2С4 "Тюльпан".

А за минулу добу на Бахмутському напрямку ЗСУ ліквідували:

самохдні гармати 2С7 "Піон" – 2 одиниці;

гармати "Мста-Б" – 2 одиниці;

РСЗВ "Град" – 1 одиницю;

гаубиці Д-30 – 6 одиниць;

гаубиці Д-20 – 1 одиницю.

"Щодня Сили оборони завдають ударів по артилерійських установках противника, оскільки артилерія та безпілотні летальні апарати – зокрема FPV-дрони, дрони-камікадзе "Ланцет" – залишаються пріоритетними у противника", – наголосив Ілля Євлаш.

Важливо! Ворог також намагається відбити позиції поблизу звільнених ЗСУ Кліщіївки та Андріївки. Наразі там тривають важкі бої. Щоденно не втихає канонада та не згасає заграва вночі від роботи артилерійських установок. Проте наші бійці продовжують давати відсіч окупантам.

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