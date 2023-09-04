Боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов розповів 24 Каналу, як ворог застосовує безпілотники на фронті.

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"Дронів у них дуже багато, їм їх постійно підвозять", – зазначив Денисов.

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Так, FPV-дронами росіяни ведуть аеророзвідку та атакують українську піхоту, а дронами-камікадзе, тими ж "Ланцетами", ганяються за нашою технікою.

Російські окупанти вчаться на своїх помилках

"Так, вони вчаться – це далеко не ті чмоні, над якими ми сміялись рік тому. Вони аналізують ситуацію на полі бою та доволі вправно використовують особливості місцевості для ведення бойових дій", – констатував Денисов.

Але й українські військові отримали неабиякий досвід бойових дій – іноді за страшну ціну. Вони роблять нестандартні ходи, які дають змогу потихеньку відтискати ворога вглиб території, яку він поки що контролює.

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