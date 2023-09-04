Боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов розповів 24 Каналу, як ворог застосовує безпілотники на фронті.
До вашої уваги Не тільки постачання дронів, – Гуменюк сказала, що можуть перевозити росіяни з Тегерану
"Дронів у них дуже багато, їм їх постійно підвозять", – зазначив Денисов.
Як російські окупанти застосовують дрони на фронті: дивіться відео 24 Каналу
Так, FPV-дронами росіяни ведуть аеророзвідку та атакують українську піхоту, а дронами-камікадзе, тими ж "Ланцетами", ганяються за нашою технікою.
Російські окупанти вчаться на своїх помилках
"Так, вони вчаться – це далеко не ті чмоні, над якими ми сміялись рік тому. Вони аналізують ситуацію на полі бою та доволі вправно використовують особливості місцевості для ведення бойових дій", – констатував Денисов.
Але й українські військові отримали неабиякий досвід бойових дій – іноді за страшну ціну. Вони роблять нестандартні ходи, які дають змогу потихеньку відтискати ворога вглиб території, яку він поки що контролює.
Російські окупанти зазнають втрат в Україні: останні новини
- Протягом доби 2 вересня Сили оборони знищили 600 загарбників. Загалом від початку повномасштабного вторгнення на "концерт до Кобзона" вирушило 264 660 росіян.
- Ворог зазнає втрат не лише в особовому складі, а й у техніці. Так, на північному напрямку українські розвідники за допомогою дрона ліквідували російський комплекс спостереження "Аванпост". Бійці показали відео ураження.
- Крім того, наші розвідники знищили станцію "Купол" та ЗРК "Бук" біля Сватового на Луганщині. Техніку виявили під час її пересування ґрунтовими дорогами та завдали удару дронами-камікадзе.