Окупанти вночі здійснили кілька хвиль атак дронами-камікадзе "Шахед". Ворожі безпілотники були націлені на південь Одеської області.

Дивіться також Якою ракетою Україна могла вдарити по Кримському мосту: Данілов заінтригував заявою

У Повітряних силах розповіли про нічну атаку

У ніч на 3 вересня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль атак уданими БпЛА "Shahed-136/131" з південного та південно-східного напрямку: мису Чауда, тимчасово окупованого Криму та Приморсько-Ахтарська.

Загалом окупанти випустили по Україні 25 дронів. Українським силам ППО вдалося збити 22 з них.

Усього зафіксовано пуски 25 ударних БпЛА “Shahed-136/131”, які атакували південні райони Одещини. 22 із них знищено силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України,

– мовиться в повідомленні.