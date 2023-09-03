Ближче до півночі моніторингові канали попередили, що ворог запустив дрони-камікадзе. А вже майже о 1 ночі повітряну тривогу оголосили у кількох областях, попереджаючи про атаку "Шахедів".

Читайте також І ППО, й українці мають готуватися: яких ударів від Росії слід чекати

Росіяни атакують Одещину

3 вересня

2 вересня

Звернімо увагу на те, що впродовж останнього часу ворог трішки змінив стратегію своїх атак. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк вважає, що окупанти готуються завдавати масованих ракетних ударів восени та взимку.

Ми зараз спостерігаємо той факт, що вони фактично накопичують ракетне озброєння. Тому що всім очевидно, що останні атаки – більш економні. Вони виглядають досить скромно, в порівнянні з тим, як розкошували вороги щодо ударів по нашій інфраструктурі,
– зауважила керівниця пресцентру.

Наразі своїми обстрілами ворог намагається досягнути чіткої мети. Окупанти прагнуть знайти прогалини в українській ППО.