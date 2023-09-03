Ближче до півночі моніторингові канали попередили, що ворог запустив дрони-камікадзе. А вже майже о 1 ночі повітряну тривогу оголосили у кількох областях, попереджаючи про атаку "Шахедів".

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Росіяни атакують Одещину

3 вересня

01:43 Місцеві ЗМІ пишуть, що в Одеській області пролунали вибухи. Ймовірно, це могла бути робота ППО.

01:40 Пишуть моніторингові канали про роботу ППО та Сил оборони.

01:23 Глава Одеської ОВА Олег Кіпер звернувся до мешканців Ізмаїльського району. Він попрохав їх перебувати в укриттях і нагадав про заборону знімати роботу ППО.

01:21 Повітряні сили підтвердили, що існує загроза для мешканців Ізмаїльського району. Закликали їх не покидати укриттів.

01:08 Попереджають моніторингові канали, що дрони-камікадзе рухаються у напрямку Півдня Одещини. Подбати про безпеку закликали Ізмаїльський район, Рені.

00:55 У Monitor пишуть, що загроза дронів-камікадзе для мешканців Херсонщини та Миколаївщини.

00:50 Повітряну тривогу оголосили у Херсонській, Миколаївській і Одеській областях.

00:37 Моніторингові канали попереджають, що дрони-камікадзе в акваторії Чорного моря та рухаються на Одещину.

2 вересня

23:42 Повітряні сили пишуть про фіксацію пусків кількох груп "Шахедів" з району полігону Чауда, що у Криму та Приморсько-Ахтарська, що у Росії. Попереджали про можливе поширення повітряної тривоги по вектору руху дронів-камікадзе.

Звернімо увагу на те, що впродовж останнього часу ворог трішки змінив стратегію своїх атак. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк вважає, що окупанти готуються завдавати масованих ракетних ударів восени та взимку.

Ми зараз спостерігаємо той факт, що вони фактично накопичують ракетне озброєння. Тому що всім очевидно, що останні атаки – більш економні. Вони виглядають досить скромно, в порівнянні з тим, як розкошували вороги щодо ударів по нашій інфраструктурі,

– зауважила керівниця пресцентру.

Наразі своїми обстрілами ворог намагається досягнути чіткої мети. Окупанти прагнуть знайти прогалини в українській ППО.