Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що могло вдарити по Кримському мосту. Однак точних деталей він не розкрив.

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За словами Данілова, ракета "Нептун" може мати і якісь інші модифікації.

Я можу сказати те, що стосується взагалі ракетної тематики, – майте на увазі, що перші нормативні документи щодо того, куди має рухатись ракетна програма, які почали прийматися командою Зеленського, були ще 2020 року,

– заявив секретар РНБО.

За його словами, Міністерство стратегічних галузей промисловості було створено через рішення РНБО саме для підготовки до війни, аби було окреме міністерство, яке займається оборонно-промисловим комплексом у нашій країні.

"Ракети, які є, в нас є ракетна програма, — це перше й останнє, що я можу сказати. І друге можу сказати, що вона виконується. Чи хотіли б ми швидше? Так, хотіли б, але є певні технологічні процеси, інші процеси, — це якраз про постачання", – додав посадовець.

Він додав, що в Україні є виробництво снарядів. Після того як прийшов новий міністр, Олександр Камишін, у Міністерство стратегічних галузей промисловості, динаміка максимально пришвидшилась.

"Але майте на увазі, що мав бути заділ, – ви не можете, якщо це виробництво, зробити все одразу: спочатку йде підготовка до виробництва, а потім безпосередньо виробництво", – пояснив Данілов.

Деякі позиції в Україні збільшилися у вісім разів відносно довоєнного часу. За словами секретаря РНБО, немає жодної позиції, яка б не збільшилась.

"Але ще раз, майте на увазі, що ми доволі безтурботно ставились до нашої безпеки, починаючи з 1991 року. В нас не було державного осмислення сучасного світу, – це є велика проблема відносно взагалі процесів, які відбувались. У багатьох наших політиків були рожеві окуляри й вони вважали, що весь світ – наші друзі, немає ні в кого жодних якихось претензій до нашої країни", – підсумував Данілов.

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