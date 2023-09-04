Боец "Легиона Свободы" Константин Денисов рассказал 24 Каналу, как враг применяет беспилотники на фронте.

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"Дронов у них очень много, им их постоянно подвозят", – отметил Денисов.

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Так, FPV-дронами россияне ведут аэроразведку и атакуют украинскую пехоту, а дронами-камикадзе, теми же "Ланцетами", гоняются за нашей техникой.

Российские оккупанты учатся на своих ошибках

"Да, они учатся – это далеко не те чмони, над которыми мы смеялись год назад. Они анализируют ситуацию на поле боя и достаточно умело используют особенности местности для ведения боевых действий", – констатировал Денисов.

Но и украинские военные получили большой опыт боевых действий – иногда за страшную цену. Они делают нестандартные ходы, позволяющие потихоньку теснить врага вглубь территории, которую он пока контролирует.

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