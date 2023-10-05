Про це 24 Каналу розповів заступник командира тактичної роти "Азов" Родіон Кудряшов, зауваживши, що ворог використовує переваги у вигляді великої кількості особового складу і засобів артилерійського ураження.

Читайте також Вдалося просунутися на кількасот метрів: ЗСУ про ситуацію на Бахмутському напрямку

Ситуація напружена

Російські загарбники намагаються зупинити наші війська, зокрема, у форматі закріплення на здобутих позиціях. Противник намагається перейняти ініціативу. Проте всі заходи ворога безрезультативні та безуспішні.

Щодо ініціативи на передньому краї, майбутніх планів, ситуації на передовій лінії, то вона повністю контрольована ЗСУ. Ми бачимо передній край, просування резервів, всі вогневі засоби противника. Працюємо,

– мовив Кудряшов.

Зараз змінюються погодні умови, які викликатимуть певні паузи на лінії зіткнення, адже поля та дороги вже будуть менш проїзні. Ситуація у районі Бахмута залишається напруженою, але повністю контрольованою ЗСУ.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

Наскільки погодні умови ускладнюватимуть наступальний рух: дивіться відео

Природні бар'єри

Паузи на передньому краї будуть під час осінніх дощів, коли погодні умови перелаштовуватимуться до зимового періоду часу. На думку заступника командира тактичної роти "Азов", цей період вже почався й закінчиться напочатку листопада.

Природа ставить нам певні бар'єри. Я думаю, 2 – 3 тижні буде погода, яка обмежуватиме наступ, але потім прийдуть морози й все відновиться. До прикладу, минулого року саме зимовий період буд досить активний,

– додав Кудряшов.

Попри погані погодні умови, наступальні дії можливі. Однак ускладнюється логістичне сполучення, зокрема, постачання боєприпасів, підвіз особового складу, евакуація, а також залучення важкої техніки. Але це триватиме обмежений період часу.

Що відбувається на Бахмутському напрямку: останні новини