Командир роти ударних БпЛА "АХІЛЛЕС" 92 ОМБр Юрій Федоренко розповів 24 Каналу про ситуацію на Сході України. За його словами для окупантів Бахмутський напрямок залишається пріоритетним.

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Здобутки є щодня

Підрозділ продовжує виконувати завдання на двох напрямках – Куп'янському та Бахмутському. Зокрема, на Куп'янському напрямку ворог посилюється та активізується, накопичує техніку та особовий склад. На коротких проміжках окупанти намагаються продавити Сили оборони.

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"Щодня противник зчиняє ударно-штурмові дії. Ситуація складна, але Збройні Сили ініціативу не віддали. Щодо підрозділу, який я маю честь очолювати, у нас щодня є здобутки щодо ураження ворожої техніки, артилерійських засобів та живої сили противника", – мовив Федоренко.

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У росіян дороги назад немає

На Бахмутському напрямку наші бійці утримують всі звільнені позиції, кожну висоту й плацдарм, на окремих відтінках по флангах тривають ударно-штурмові дії. Сили оборони просуваються вперед. Росіяни весь час підтягують на Схід резерви комбінованої живої сили.

Мобілізовані й представники приватних військових компаній, зокрема "Шторм-Z" – це видатковий матеріал. Вони ідуть на війну в один бік. Дороги назад у них немає, бо інакше окупанти застосовують суттєвий примус – перед іншими знищується або старший групи, або вся група,

– зазначив командир роти ударних БпЛА 92 ОМБр.

"Брудну" роботу переважно виконують кадирівці, які стоять загородженими загонами позаду них. Також війська Кадирова займаються мінуванням для того, аби російські солдати не могли відступити.

Попри потужну кампанію, яку проводив ГУР МО щодо того, як російський військовослужбовець може залишитися в живих й перейти в полон, такою пропозицією росіяни користуються дуже рідко.

Важливо! У вересні 2022 року ГУР МО запустило державний проєкт "Хочу жити". Він покликаний допомогти російським військовослужбовцям, які не хочуть брати участі у війні, безпечно здатися в полон ЗСУ і зберегти своє життя.

Важлива допомога

Російські загарбники застосовують весь свій ударно-штурмовий потенціал, який мають на озброєнні. Але попри це, Силам оборони вдається як тримати натиск, так і забезпечувати просування.

Я хотів би подякувати кожному українцю за те, що продовжують підтримувати Сили оборони. Завдяки цій підтримці вдається забезпечувати сталий баланс в підрозділах, які виконують аеророзвідку, а також ударну функцію засобами БпЛА,

– додав Федоренко.

Безпілотники – це видатковий матеріал, який втрачається внаслідок погодних умов, ворожого РЕБ, ППО тощо, але чим більше цих засобів, тим краще наші бійці бачать ворога.

Погода буде тільки погіршуватися. Світловий день скорочується. Відповідно динаміка застосування БпЛА також змінюватиметься. Сильні пориви вітру деяким засобам унеможливлюють роботу або значно ускладнюють,

– зауважив командир роти ударних БпЛА 92 ОМБр.

Попри це Сили оборони за 1,5 року повномасштабної війни навчилися застосовувати БпЛА, шукати вікно у погодних умовах. Щоденно триває наполеглива робота.

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