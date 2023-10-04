В Україні неодноразово заявляли про те, що наступальні операції наших військових продовжаться і взимку. Глава держави пояснив, у чому полягає складність нинішнього контрнаступу.

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Нестача снарядів

За словами Зеленського, українським військовим на фронті бракує озброєння. Йдеться передусім про боєприпаси і засоби протиповітряної оборони. Крім того, він нагадав, що рух наших військових сповільнюють і ворожі мінні поля.

Президент зазначив, що перед Україною постане ще один виклик – зима.

Ми маємо пройти її, не втративши ініціативи на полі бою,

– наголосив Зеленський.

Також він підкреслив, що всі хочуть побачити швидкий результат на полі бою, однак не слід забувати, що це масштабна війна, яка триває майже два роки.

"Є втома, але ми дуже мотивовані, і ми все зробимо, щоб перемогти нашого ворога", – запевнив український лідер.

Раніше глава держави неодноразово коментував український контрнаступ, наголошуючи, що він дається ціною великих жертв та героїзму захисників. Зеленський закликав світ усвідомити, що війна в Україні – спільна. Він наголошував, що успішний контрнаступ і перемога – це гарантія безпеки для всіх.

Також президент просив партнерів надати Україні зброю, яку вона потребує, а "не ту, яка просто десь у них там є". Коментуючи темпи контрнаступу, Зеленський заявив, що він рухається швидше, ніж санкційні пакети.

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