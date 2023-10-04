Український лідер наголосив, що під час наради обговорили потреби українських воїнів. Їх президент почув під час свого візиту у Харківську область.
Зверніть увагу Зеленський зустрівся з українськими воїнами на одному із найгарячіших напрямків фронту
Зеленський зауважив, що звірили динаміку надходження основних калібрів. Президент наголосив, що дав доручення інтенсифікувати роботу там, де є домовленості, водночас реалізація затримується.
Окремо провів тривалу нараду з Кирилом Будановим. Є про що розказати, але згодом,
– наголосив Зеленський.
Також він заслухав звіти розвідок та СБУ.
У ГУР МО заявили про блискучу операцію
У ГУР МО розповіли, що українські спецпризначенці десантувалися на території тимчасово окупованого Криму. Участь в операції взяли герої-спецпризначенці "Стугни", а також – "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України.
"В рамках висадки бійців ГУР в окупованому Криму стався жорстокий бій. Росіяни зазнали значних втрат", – повідомив Юсов.
Спецпризначенці, на жаль, також зазнали втрат. Водночас вони – неспівмірні з російськими.