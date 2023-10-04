Український лідер наголосив, що під час наради обговорили потреби українських воїнів. Їх президент почув під час свого візиту у Харківську область.

Зверніть увагу Зеленський зустрівся з українськими воїнами на одному із найгарячіших напрямків фронту

Зеленський зауважив, що звірили динаміку надходження основних калібрів. Президент наголосив, що дав доручення інтенсифікувати роботу там, де є домовленості, водночас реалізація затримується.

Окремо провів тривалу нараду з Кирилом Будановим. Є про що розказати, але згодом,

– наголосив Зеленський.

Також він заслухав звіти розвідок та СБУ.

У ГУР МО заявили про блискучу операцію

У ГУР МО розповіли, що українські спецпризначенці десантувалися на території тимчасово окупованого Криму. Участь в операції взяли герої-спецпризначенці "Стугни", а також – "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України.

"В рамках висадки бійців ГУР в окупованому Криму стався жорстокий бій. Росіяни зазнали значних втрат", – повідомив Юсов.

Спецпризначенці, на жаль, також зазнали втрат. Водночас вони – неспівмірні з російськими.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним героїв.