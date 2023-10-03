Президент України відвідав українських воїнів, які тримають оборону на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Мовиться про 103 окрему бригаду територіальної оборони, 68 окрему єгерську бригаду імені Олекси Довбуша та 25 окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду.

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Обговорили важливі питання

Зеленський разом із командирами бригад та батальйонів обговорив ситуацію на полі бою, а також потреби військових на одному із найважчих напрямків. Крім цього, глава держави підписав прапор для однієї із бригад.

Кожна наша бойова бригада, кожен воїн, який знищує окупантів, кожним своїм кроком уперед стверджує, що українська перемога неодмінно буде. Ви – міць!

– написав Зеленський.

Також він подякував нашим захисникам за службу.

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