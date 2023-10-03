12:09, 3 жовтня

Міноборони Росії могло відсторонити командувача Сичевого за погану роботу під Бахмутом, повідомили аналітики ISW.

Такому рішенню передувало проведення непідготовлених контратак без жодної підтримки на Південь від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки. Нинішня офіційна посада Сичевого в російській армії невідома.

Раніше він командував групою військ "Захід" армії Росії у Харківській області до звільнення регіону на початку вересня 2022 року.