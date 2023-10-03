Яка ситуація у дипломатичній сфері та на фронті, які країни допомагають Україні – читайте у тексті 24 Каналу.
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У Росії могли відсторонити командувача Сичевого
Міноборони Росії могло відсторонити командувача Сичевого за погану роботу під Бахмутом, повідомили аналітики ISW.
Такому рішенню передувало проведення непідготовлених контратак без жодної підтримки на Південь від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки. Нинішня офіційна посада Сичевого в російській армії невідома.
Раніше він командував групою військ "Захід" армії Росії у Харківській області до звільнення регіону на початку вересня 2022 року.
СБУ затримала одну із найбільших агентурних мереж Росії
СБУ нейтралізувала одну із найбільших агентурних мереж Росії за час війни. Так, на Миколаївщині затримано 13 інформаторів.
Зловмисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території південного регіону.
Сили оборони посилюють системи ППО
На півночі України Сили оборони посилюють системи ППО, повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ.
Таким чином, на півночі збільшили кількість мобільних вогневих груп, аби підвищити ефективність системи протиповітряної оборони.
У Миколаєві знову чули вибух
У Миколаєві в деяких районах міста було чутно звук вибуху.
Вірменія ратифікувала Римський статут
Парламент Вірменії ратифікував Римський статут. Це означає, що Путіна буде арештовано, якщо він приїде на територію країни.
Поліцейські документують наслідки ворожих атак Дніпропетровщини
Правоохоронці документують наслідки ворожих атак Дніпропетровщини. Внаслідок атаки БпЛА у Дніпрі уламки впали на приватне підприємство. Атаковане також місто Павлоград, є руйнування.
Крім того, ворог знову бив по Нікополю та Мирівській громаді. Там пошкоджено будинки та гімназію.
На Донбасі поїзд наїхав на російський ЗРК
У Донецькій області на перегоні "Єнакієве–Вуглегірськ" потяг переїхав російський ЗРК "Стірла-10", пишуть росЗМІ.
Унаслідок цього є щонайменше троє загиблих та двоє поранених окупантів. Як пишуть видання, водій не впорався із керуванням, з'їхав із мосту та потрапив під потяг.
На Миколаївщині працює ППО
У Повітряних силах повідомили, що на півдні Миколаївщини активність ворожих розвідувальних БпЛА. Працює ППО.
Скільки окупантів знищено на Півдні України
Сили оборони Півдня продовжують виконання вогневих завдань. За минулу добу ворогу завдано таких втрат:
- 17 окупантів;
- 3 гармати;
- 2 одиниці автомобільної техніки.
Окрім цього, знищено ще один польовий пункт боєпостачання.
Яка ситуація на Донеччині
На Донецькому напрямку росіяни 5 разів обстріляли Курахівську громаду, пошкодили 21 будинок.
На Горлівському напрямку численних обстрілів зазнала Торецька громада.
На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено будинок і нежитлову будівлю, у Торському Лиманської громади – амбулаторію, у Переїзному Званівської громади в зоні обстрілів 2 вулиці.
Всього за добу росіяни поранили 5 жителів Донеччини.
Зранку ворог обстріляв житлові квартали Херсона
Черговий день для Херсона розпочався з російських обстрілів. Близько 6:00 під вогнем опинилися житлові квартали у середмісті. Пошкоджено оселі херсонців, автівки та бутики.
Внаслідок цих ворожих ударів люди не постраждали.
Зеленський зустрівся з міністром оборони Естонії
2 жовтня Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Естонії Ханно Певкуром.
"Обговорили важливі питання: ситуацію на фронті, першочергові потреби українських воїнів, провідну роль Естонії в запуску ІТ-коаліції для нашої держави. Обмінялися думками щодо взаємодії України та Естонії на шляху нашої країни до ЄС і НАТО. Дякую Естонії за своєчасну допомогу Україні!" – написав український президент.
Потужний вибух у Миколаєві
У Миколаєві пролунав потужний вибух.
Окупаційні війська обстріляли Херсонщину
Близько 8:00 у Зміївці росіяни обстріляли житловий будинок. Попередньо, постраждала одна людина. Інформація уточнюється.
Вночі по Інгульцю зафіксовано три “прильоти” артилерії. Ворожими снарядами знищено адмінбудівлю та бібліотеку, пошкоджено церкву, пошту та агропідприємство.
У Велетенському внаслідок влучань сталася пожежа допоміжної споруди на прибудинковій території.
Актуальні втрати росіян на війні
ЗСУ за минулу добу знищил ще 360 російських загарбників. Також знищено 15 танків, 40 артсистем і 20 безпілотників.
Скільки вночі знищили ворожих цілей над Україною
У Повітряних силах повідомили, що окупанти атакували 31 ударним БпЛА "Shahed" та крилатою ракетою "Іскандер-К". Пуски здійснювались з тимчасово окупованого Криму:
- "Шахедів" – з мису Чауда,
- "Іскандер-К" – з району Джанкой.
У південних та східних областях працювали сили ППО. Цілі знищувались у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід" у межах Миколаївської та Дніпропетровської областей.
Усього було знищено 30 повітряних цілей:
- 29 "Shahed-131/136";
- 1 крилату ракету "Іскандер-К".
Росія обстріляла Херсонщину
Херсонську міську територіальну громаду за минулу добу було обстріляно 23 рази, російський ворог використав для цього 152 снаряди. Ураження зафіксовані в Херсоні, Комишанах, Благовіщенському, Придніпровському та Садовому.
Вночі противник здійснив артилерійські обстріли Корабельного та Суворовського районів міста Херсон.
Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської МТГ за минулу добу одна людина, на жаль, загинула, ще четверо зазнали поранень різного ступеня важкості.
На Півдні знищили "Шахед"
Одним з підрозділів Військово-Морських Сил на Вівдні України знищено "Shahed-136".
Так, на Одещині під час нічної атаки окупантів силами та засобами Військово-Морських Сил ЗС України було збито дрон-камікадзе "SHAHED-136".
На Миколаївщині знищили 16 дронів-камікадзе
У ніч на 3 жовтня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".
Ворог влаштував дронову атаку вночі
Понад 3 години кілька хвиль ударних безпілотників типу "Shahed-131/136", випущених з кримського напрямку, накривали Миколаївщину і Дніпропетровщину.
17 дронів-камікадзе знищено: 16 – Миколаївщина, 1 - Дніпропетровщина. На щастя, влучань не допущено.
Ефективно працювали сили ППО повітряних командувань "Південь" і "Схід", а також мобільні вогневі групи інших складових Сил оборони.
Яка ситуація на Херсонщині
За минулу добу противник здійснив 80 обстрілів, випустивши 502 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 60 снарядів.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлі навчальних закладів, церкви, гуманітарного штабу, торгівельного центру, автоцентру, заводу та об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні.
Через російську агресію 2 людини загинули, ще 7 – дістали поранення.
Росія цинічно обстріляла Дніпропетровщину
13 безпілотників та крилата ракета – стільки ворожого залізяччя в небі над Дніпропетровською областю знищили цієї ночі захисники з ПвК "Схід" та інших складових Сил оборони.
Внаслідок падіння уламків у Дніпрі зайнялися приватне підприємство, гараж та авто. Вогонь рятувальники оперативно приборкали.
Також уламки від збиття БпЛА прилетіли на територію промислового підприємства в Павлограді. Туди ж відбулось і влучання. Пожежу, що виникла внаслідок цього, вже загасили. Є руйнування виробничих об'єктів.
Продовжував агресор й терор Нікопольщини. З важкої артилерії цілив по Мирівській громаді. Пошкоджено 2 приватні будинки та господарська споруда.
Шалені втрати окупантів на фронті
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 – по зенітно-ракетному комплексу противника.
Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 2 станції РЕБ та 4 артилерійських засоби противника.
Гучні вибухи у Херсоні
Зранку пролунали потужні вибухи у Херсоні.
США не виключають постачання Північною Кореєю зброї до Росії
В США не виключають, що Північна Корея все ж таки уклала угоду з Росією і передає Москві озброєння. Там сказали, що стурбовані зближенням зв'язків у військовій та інших сферах між РФ та КНДР.
"Щодо Росії, ми занепокоєні посиленням зв’язків між РФі Північною Кореєю, особливо коли йдеться про будь-яку потенційну передачу зброї з КНДР в Росії або з Росії в КНДР", – зазначив представник Держдепу Метью Міллер.
Німеччина передала Україні нову допомогу
Німеччина передала Україні черговий пакет допомоги. В нього увійшли всюдиходи та інженерні машини для розмінування.
Так, у новий пакет допомоги увійшли:
- радіостанції для танків Leopard;
- 14 всюдиходів Bandvagn 206;
- мостоукладач Biber;
- 2 інженерні машини WiSENT 1 MC;
- 99 терміналів супутникового звʼязку;
- 21 автомобіль для охорони кордону;
- 20 000 захисних окулярів;
- 239 криптофонів;
- 7 тягачів HX81 та 8 причепів до них;
- комплект для дронів Vector;
- 32 823 боєприпаси калібру 40 мм для гранатометів;
- 1202 інфузійних насоси
Пентагон може передати Україні зброї на понад 5 мільярдів
У Пентагону є можливість передати Україні зброї ще на $5,4 мільярда. Про це повідомив "Голос Америки".
Наразі США можуть здійснювати поставки зі своїх складів на цю суму, щоб забезпечити термінові потреби ЗСУ на полі бою.