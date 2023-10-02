02:37, 2 жовтня

Видання CNN написало, що ЗСУ моритимуть голодом і розтягуватимуть оборону окупантів, а негода не завадить наступу. За даними журналістів, ЗСУ застосовують проти росіян комбіновані удари.

Окрім того, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський зазначив: "Погода може бути серйозною перешкодою під час наступу. Але враховуючи, як ми просуваємося вперед – а ми переважно просуваємося без використання техніки – я не думаю, що це сильно вплине на цей етап контрнаступу".