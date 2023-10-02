Яка ситуація у дипломатичній сфері, які країни допомагають Україні – читайте у тексті 24 Каналу.
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Яким людям першим включатимуть світло у випадку блекауту
Кабмін попередив, що Росія далі планує атакувати об'єкти енергетичної системи. Саме тому уряд визначив категорії громадян, яким першим відновлюватимуть світло у разі пошкоджень. Зокрема, у випадку вимкнення світла першочергово його відновлюватимуть:
- одержувачам житлових субсидій;
- особам з інвалідністю І та ІІ групи, зокрема особам, що здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю або за особою з інвалідністю з дитинства, які не є одержувачами житлових субсидій;
- особам, які утримують дитячі будинки сімейного типу і які не є одержувачами житлових субсидій;
- багатодітним та малозабезпеченим сім’ям, які не є одержувачами житлових субсидій;
- прийомним сім’ям, які мають під опікою трьох і більше дітей і не є одержувачами житлових субсидій;
- побутовим споживачам електричної енергії, які знаходяться в житлових приміщеннях (квартирах, будинках), життя та здоров'я яких залежить від безперервної роботи медичного обладнання, яке живиться від електричних мереж, що підтверджується відомостями та / або документами, і які не є одержувачами житлових субсидій.
ISW пояснили ситуацію на південь від Роботиного
Аналітики Американського Інституту вивчення війни заявили, що на південь від Роботиного ситуація нестабільна, складна та динамічна. Адже у тому районі окупанти проводять тактичні контратаки. Окрім того, ситуація нестабільна через перехід тактично важливих польових укріплень від наших військових до ворога і назад.
Видання CNN написало, що ЗСУ моритимуть голодом і розтягуватимуть оборону окупантів, а негода не завадить наступу. За даними журналістів, ЗСУ застосовують проти росіян комбіновані удари.
Окрім того, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський зазначив: "Погода може бути серйозною перешкодою під час наступу. Але враховуючи, як ми просуваємося вперед – а ми переважно просуваємося без використання техніки – я не думаю, що це сильно вплине на цей етап контрнаступу".
Пожежа в російському Тобольську
У російському Тобольську ввечері 1 жовтня сталася сильна пожежа. Там спалахнула багатоповерхівка. Відомо про 3 постраждалих. Попередньо відомо, що міг вибухнути побутовий газ.
Мінкульт фінансує англомовне ЗМІ The Gaze, яке не читають
Міністерство культури витратило на англомовне видання The Gaze понад 60 мільйонів гривень. Проте ЗМІ майже ніхто не читає.
Розслідувачі зазначили, що необхідність і ефективність таких витрат є, м’яко кажучи, сумнівною. Особливо в умовах війни, яку веде Україна.