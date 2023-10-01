17:12, 1 жовтня

Україна має ще 45 днів у запасі та підтримку обох палат Конгресу США, тож перейматися не варто. У тимчасовий бюджет увійшло тільки фінансування для програм Федерального уряду, а допомогу Україні та інші додаткові програми не було враховано.

Ситуація із тимчасовим бюджетом США не зупинить надходження допомоги до України, яка була оголошена раніше. Зараз це близько 1,6 мільярда доларів США на оборонку та 1,23 мільярда доларів США прямої бюджетної підтримки, а також кошти на гуманітарні та енергетичні проєкти,

– говорить Олег Ніколенко.