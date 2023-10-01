Про наслідки нових воєнних злочинів окупантів, боротьбу українців проти агресора та події на міжнародній арені пише 24 Канал.
Зверніть увагу Боротьба за свободу в найтемніші часи: історії 24 Каналу про захисників та захисниць України
Росія удосконалює "Шахеди" для атак по промисловості, – Ігнат
- Не варто недооцінювати ці дрони: вони невеличкі, мають хороший запас ходу, високу точність та маневреність.
- До того ж росіяни використовують нову тактику, щоб виснажити нашу ППО: одна група БпЛА летить по колу, а наступні дрони – прямо. Так агресор намагається атакувати об'єкт одночасно з кількох сторін.
- Окупанти удосконалюють дрони, щоб зробити їх менш вразливими перед засобами радіоелектронної боротьби та бити по інфраструктурі України ефективніше.
Перший пілот FPV отримав найвищий ступінь відзнаки
Звання Героя України із врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно "Лому", пілоту групи М2.
Окупанти намагаються посилити оборону тимчасово окупованого Криму, – ЦНС
Кримські партизани зафіксували спорудження нових фортифікаційних загород на українському півострові – зубів дракона. Також загарбники перекидають до Криму додаткові системи ППО.
Із українських портів вийшли три судна з агропродукцією та залізною рудою, – міністр інфраструктури Кубраков
Іще п'ять нових суден прямують до портів на завантаження.
Три балкери з агропродукцією та залізною рудою вийшли з портів Чорноморськ та Південний, а 5 нових суден прямують до портів на завантаження. Балкери AZARA, YING HAO 01, ENEIDA (прапори Ліберії та Палау) експортували понад 127 тисяч української агропродукції та залізної руди,
– повідомив Кубраков.
Боррель обговорив із Умєровим військову допомогу від Євросоюзу.
У МЗС прокоментували, як тимчасовий бюджет США вплине на підтримку України
Україна має ще 45 днів у запасі та підтримку обох палат Конгресу США, тож перейматися не варто. У тимчасовий бюджет увійшло тільки фінансування для програм Федерального уряду, а допомогу Україні та інші додаткові програми не було враховано.
Ситуація із тимчасовим бюджетом США не зупинить надходження допомоги до України, яка була оголошена раніше. Зараз це близько 1,6 мільярда доларів США на оборонку та 1,23 мільярда доларів США прямої бюджетної підтримки, а також кошти на гуманітарні та енергетичні проєкти,
– говорить Олег Ніколенко.
У Харкові невідомі з автоматами атакували блокпост
У Харкові серед білого дня відбулася сутичка на блокпості. МВС вже відкрило кримінальне провадження за фактом погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу.
Інцидент трапився 29 вересня близько 15:00. Тоді до одного з блокпостів на виїзді з Харкова під'їхало 4 позашляховики. З них вийшли люди та почали погрожувати поліцейським та військовим, які несли там чергування.
Нападників було 20. Вони були одягнуті у військову форму і мали при собі вогнепальну зброю. Зловмисники змусили увесь зведений загон, до складу якого входять поліцейські, прикордонники, нацгвардійці, представник військової служби правопорядку, лягти на землю та відібрали у них табельну зброю.
Велика Британія не відправлятиме в Україну своїх військових інструкторів
Новий міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що британських інструкторів нібито планують відправити в Україну. Проте прем'єр Ріші Сунак спростував цю заяву.
Прем'єр-міністр Великої Британії вважає, що слова його колеги "неправильно зрозуміли" й "спотворили інформацію". Разом з тим, Сунак наголосив, що британські військові інструктори дійсно можуть прибути в Україну, але це відбудеться після закінчення війни.
ГУР та ВМС атакували дронами стоянку російських вертольотів у Сочі
Джерела 24 Каналу підтвердили, що за ударом по гелікоптерам окупантів стоїть ГУР та ВМС України. Варто додати, що вранці місцеві жителі Сочі повідомляли про потужний "хлопок", після чого чомусь почали затримуватися рейси.
До Києва прибув Жозеп Боррель
До столиці України прибув Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель.
Разом із президентом України Володимиром Зеленським він взяв участь у заходах із вшанування українських захисників і захисниць.
Зеленський привітав освітян із професійним святом
Президент України привітав працівників галузі освіти із їхнім святом.
Вихователь, вчитель, викладач, наставник – у будь-який період життя, коли вони навчають нас, ми беремо собі більше, ніж просто знання та навички. Ми беремо характер, цінності, принциповість. І так важливо, коли вони є у вчителя,
– написав він.
Делегація МВФ прибула до України
Обговорять перспективні заходи та виклики у контексті програми розширеного фінансування (EFF).
У березні Виконавча рада МВФ схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму 15,6 мільярдів доларів, щоб допомогти країні задовольнити нагальні фінансові потреби.
Згодом Міжнародний валютний фонд опублікував 19 структурних маяків, які Україна пообіцяла виконати в рамках програми співпраці на 15,6 мільярда доларів.
Порт "Південний" вперше з весни прийняв під завантаження вхідний флот
Найбільший порт України наприкінці вересня прийняв під завантаження перші два судна: Ying Hao 01 і Azara. Вони вийшли з порту 1 жовтня.
Росія готується до "багатьох років війни", – британська розвідка
У Британії зазначають, що у планах країни-агресорки – довготривалий конфлікт. Про це, зокрема, свідчить намір Кремля збільшити оборонний бюджет країни у 2024 році майже на 70%.
Україна знищила вже понад 20% усіх систем РСЗВ Росії.
На Харківщині внаслідок російського обстрілу загинув чоловік
У МВС повідомили, що близько 11:00 російські військові вкотре обстріляли Вовчанськ. Під ударом опинилась центральна площа міста.
Внаслідок обстрілу загинув чоловік. Його особу наразі встановлюють. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".
Відомо про щонайменше одного загиблого.
Окупанти обстріляли Вовчанськ / Фото Нацполіції
На авіабазі Енгельс окупанти малюють стратегічні бомбардувальники
Російські загарбники намалювали бомбардувальники Ту-95МС на авіабазі в Енгельсі. Щоправда, не додумалися зобразити тіні.
На оприлюднених супутникових знімках видно двовимірні приманки, намальовані на пероні аеродрому. У The War Zone не виключають, що ці силуети можуть бути вирізані з якогось полотна чи тканини, але "швидше за все – це фарба".
До речі, на одному з намальованих Ту-95 навіть зобразили шини. Схоже, таким чином росіяни намагаються зробити свої приманки "більш реалістичними".
Окупанти малюють бомбардувальники в Енгельсі / фото Planet Labs
У Харкові вшанували полеглих захисників і захисниць України
Пам'ять українських воїнів вшанували на площі Свободи, що у центрі Харкова. З гучномовця о 09:00 оголосили загальнонаціональну хвилину мовчання. Зупинились автомобілі, громадський транспорт та пішоходи.
Хвилина мовчання у Харкові: дивіться відео
Наслідки атаки на Кривий Ріг: частина будівлі не підлягає відновленню
Голова Криворізької РДА розповів, що під час нічної атаки окупантів сталося влучання по підприємству. На щастя, ніхто з людей не постраждав.
На місці спалахнула масштабна пожежа. Вогнеборці швидко локалізували її. Євген Ситниченко зазначив, що частина будівлі вже не підлягає відновленню.
З'явилося відео наслідків удару росіян по Умані
На Черкащині триває ліквідація наслідків нічного російського удару по промисловому об'єкту в Умані. Агресор поцілив у складські приміщення з зерном.
На опублікованих Нацполіцією кадрах видно охоплену полум'ям будівлю. Вона повністю понівечена.
Наслідки російської атаки на Умань: дивіться відео
У Джанкої прогримів потужний вибух
Міський голова Мелітополя зазначив, що в тимчасово окупованому Криму надто гучно. Про потужний вибух у Джанкої повідомляють місцеві жителі.
Як Київ вшанував полеглих захисників і захисниць
О 09:00 1 жовтня в День захисників і захисниць України весь Київ одночасно завмер на одну хвилину, щоб віддати шану полеглим Героям. 24 Канал підготував ексклюзивний фоторепортаж.
У Києві вшанували пам'ять полеглих захисників і захисниць / фото Валентини Поліщук, 24 Канал
Росіяни знову скаржаться на "атаку БпЛА"
У різних регіонах Росії заявляють нібито про "атаку безпілотників". Окупанти скаржаться на вибухи. Зокрема, їх чули у Смоленську, Краснодарському краї й у Бєлгородській області. Тим часом у Сочі затримують рейси.
Що відбувається на Сході: чи зможуть вагнерівці вплинути на ситуаці.
Росія кинула на фронт частини нової 25-ї загальновійськової армії. Зараз окупанти завершили своє укомплектування. Їхня кількість складає 17 тисяч бійців. Про це 24 Каналу розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.
За його словами, зараз 25-та загальновійськова армія ворога розгорнута у районі Кремінної. Цікаво, що інтенсивність та постійність ведення вогню ЗСУ понижує мотивацію ворога. Бувають і випадки дезертирства.
Окрім того, нещодавно надійшло відео з Бахмутського напрямку, де окупанти жаліються на те, що поблизу Кліщіївки працюють два українські Leopard. Скаржаться, що у них "такі маленькі сили", вони "не мають, чим наступати".
Також Ілля Євлаш наголосив, що ПВК "Вагнера" була знищена раз і назавжди у травні – червні цього року. Зараз залишки вагнерівців шукають собі місце, але все одно не зможуть вплинути на ситуацію.
Зеленський присвоїв звання Героя України 35 захисникам
Глава держави присвоїв звання "Герой України" 35 військовослужбовцям. Зокрема, 31 — посмертно. Відповідні укази опубліковані на сайті президента.
Президент вшанував пам'ять воїнів, які загинули за Батьківщину
У День захисників і захисниць України Володимир Зеленський вшанував пам'ять українських воїнів, які віддали життя, захищаючи рідну землю. Глава держави поклав квіти до Стіни пам'яті полеглих захисників України на Михайлівській площі в Києві.
Зеленський вшанував пам'ять загиблих Героїв / Фото ОП
Як вдалося повернути двох десантників з окупованих територій
Речник ВМС Дмитро Плетенчук розповів, що на окупованій території України відбувається багато цікавих процесів. Зокрема, нещодавно вдалося визволити двох десантників, які з початку вторгнення переховувалися на непідконтрольних Україні землях.
Вони вижили завдяки підтримці, тому що, звісно, місцеві їх переховували,
– розповів речник.
Плетенчук додав, що спецпідрозділ "Ангели", який витягував десантників, робить це вже не вперше.
Українські міста зупинилися, аби вшанувати пам'ять полеглих захисників і захисниць
У Києві на Хрещатику українці о 09:00 вшанували пам'ять загиблих захисників і захисниць загальнонаціональною хвилиною мовчання. Тоді всі люди й транспортні засоби зупинилися, аби подякувати Героям.
У Львові також долучилися до вшанування пам'яті Героїв й зупинилися на хвилину.
Вибори у Словаччині: перемогла партія проросійського Фіцо
На виборах до парламенту Словаччини перемогла партія Smer-SD колишнього прем'єра Роберт Фіцо. Він відомий своїми проросійськими поглядами.
Кремль не може визначитися, які українські території анексувала Росія
Кремлівська влада не може визначитися, які українські території анексувала Росія. Інститут вивчення війни звернув увагу, що до так званого "дня возз'єднання" так званих "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей з Росією чиновники країни-агресора публікували зовсім різні карти.
Звернення президента в День захисників і захисниць України
З нагоди Дня захисників та захисниць Володимир Зеленський звернувся до громадян. Він вкотре наголосив на важливості нашої боротьби та подякував всім, хто причетних до оборони України.
Ні планово, ні аварійно ніхто не має й не зможе "відключити" нашу стійкість, витримку, міцність, відвагу. Вони не мають терміну дії, кінцевої дати чи крайньої точки, після якої ми припинили б спротив і боротьбу, окрім однієї – нашої перемоги. Щоденно наближаючи її, ми кажемо: "Будемо боротися стільки, скільки буде потрібно!"
– підкреслив президент.
Звернення Зеленського: дивіться відео
На виборах у Словаччині лідирує проросійська партія Smer-SD
Напередодні, 30 вересня словаки голосували на дострокових парламентських виборах. Підрахунки ще тривають, однак, за попередніми даними, лідирує партія експрем'єра. Роберт Фіцо має проросійські погляди. Він проти вступу України до НАТО. Політик пообіцяв припинити підтримку нашої держави.
Скільки "Шахедів" збили цієї ночі
У Повітряних силах повідомили, що було зафіксовано 30 пусків "Шахедів". Наші захисники знищили 16 дронів-камікадзе.
Сили оборони знищили ще 440 окупантів
У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські захисники ліквідували ще 440 російських загарбників і 118 одиниць ворожої техніки та озброєння.
Втрати Росії / Інфографіка Генштабу
У Кривому Розі ворог атакував цивільну інфраструктуру
Начальник Дніпропетровської ОВА повідомив, що вночі ворог атакував Кривий Ріг безпілотниками. Один вдалося збити. На жаль, сталися влучання по цивільній інфраструктурі. Є руйнування. Виникла пожежа.
На Півдні збили 15 "Шахедів", є приліт в Миколаївській області
Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що вночі південні регіони знову опинились під дроновою атакою змішаного типу. Ворог намагався плутати маршрути, максимально навантажувати нашу систему ППО.
Знищено 14 "Шахедів" на Одещині, 1 на Миколаївщині. За словами Однак, на Миколаївщині є влучання в складські приміщення. Спалахнула пожежа.
Окупанти атакували Умань "Шахедами": є приліт, постраждала
Вночі ворог масовано атакував Черкащину "Шахедами". Влучання по промисловій інфраструктурі в Умані.
Внаслідок цього виникли пожежі на складських приміщеннях. Зокрема, де зберігалось зерно.
Попередньо, постраждала одна людина. Вона доправлена до лікарні,
– зазначив начальник ОВА.
Наслідки атаки "Шахедів" в Умані / Фото ДСНС
У США схвалили тимчасовий бюджет без грошей для України
Палата представників Конгресу США затвердила бюджет фінансування урядових органів на 45 днів. У ньому немає пункту про допомогу Україні. Президент Джо Байден уже підписав законопроєкт. Втім, у своїй заяві закликав конгресменів зберегти відданість українському народу.
В окупованому Маріуполі росіяни зруйнували близько 470 будинків
Радник міського голови Маріуполя розповів, що в тимчасово окупованому місті росіяни зруйнували близько 470 будинків, до кінця року ця цифра може збільшитися до 500.
Окупанти цинічно стверджують, що нібито "побудували" в Маріуполі приблизно 50 різноповерхових будинків. Росія позбавила маріупольців понад 33 тисяч квартир, а замість того обіцяють "добудувати" 4,5 тисячі.
От і все російське відновлення. Уже минув рік, умовно кажучи, "мирного" життя у Маріуполі,
– сказав Андрющенко.
Британських військових можуть направити в Україну
Новий міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс планує дозволити направити британські війська до України. Місія – проводити навчання для наших захисників на місцях. За словами міністра, зараз є можливість принести більше речей в країну. Причому мовиться не лише про навчання, а й про виробництво.
Я говорив сьогодні про те, що зрештою навчання мають бути наближені та фактично перенесені в Україну,
– підкреслив британський міністр.
Глава Снігурівської МВА Іван Кухта зазначив, що у Снігурівці Миколаївської області пролунали два вибухи. На місці працюють відповідні служби. Попередньо, без жертв. Мешканців він закликав не покидати укриттів.
Окупанти вдарили по Запоріжжю балістикою
Начальник ОВА Юрій Малашко писав: "Балістика! Запоріжжя – в укриття!". Уже незабаром ЗМІ повідомили про кілька вибухів.
ЗМІ повідомляють, що у Черкаській області лунають вибухи. Кажуть про роботу ППО.
У Харкові пролунали вибухи. Ракетну атаку по місту підтвердив мер Ігор Терехов. Попередньо, ворог бив С-300.
Данілов розкрив секрет фірмового жесту Залужного
На багатьох світлинах Головнокомандувач ЗСУ демонструє свій фірмовий жест. І може здаватися, що він означає "перемога", але ні.
Це була боротьба свого часу, коли ще стріляли з лука. Коли були старі війни. Коли брали в полон, то перше, що робили, – це відрубували фаланги пальців, щоб не було спроможності затягувати лук. І коли Федорович показав саме так, то на це мало хто звернув увагу. Це означає: "Ми затягуємо лук і будемо вас стріляти",
– пояснив секретар РНБО.