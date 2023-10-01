У всіх містах країни на хвилину всі зупинилися, аби вшанувати пам'ять загиблих бійців. Як відзначають День захисників і захисниць – передає 24 Канал.

До теми Ніхто не зможе "відключити" нашу стійкість: промова Зеленського до Дня захисників та захисниць

Привітання від військового керівництва

Привітало наших Героїв, які кожного дня боронять країну від російських загарбників, усе військове керівництво. Так, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео, у якому подякував усім, хто на полі бою дає відсіч окупантам й наближає перемогу.

Привітання від Валерія Залужного: дивіться відео

Міністр оборони Рустем Умєров також долучився до привітань. Він почав своє звернення зі слів вдячності кожному воїну, який нині стоїть на захисті України.

Сьогодні ми дякуємо кожному воїну, кожному підрозділу, кожній бойовій бригаді. Ми дякуємо тим, хто щодня ризикує своїм життям,

– наголосив Умєров.

Звернення Рустема Умєрова: дивіться відео

Заступник міністра оборони Олександр Павлюк у своєму дописі наголосив, що "Україна буде, допоки найкращі її сини й доньки боротимуться за неї". Він підкреслив, що українці не відступлять і не віддадуть ворогу ані клаптика нашої землі.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов підкреслив, що з моменту впровадження новоюліанського календаря в нашій державі День захисників і захисниць Україна відзначає 1 жовтня. За словами керівника розвідки, "це – автентична дата, адже кожна сторінка історії українського війська – унікальна, сповнена перемог різних поколінь оборонців рідної землі, які сформували особливий характер сучасних захисників і захисниць".

Сьогодні світ знову бореться з агресором, який намагається змінити кордони й прагне новітнього тоталітаризму. Для нас, українців, він уособлює зло, несе вбивства, руйнування та геноцид. Та війна гартує нас. Свою ефективність ми доводимо кожного дня, завдаючи ударів усіма наявними засобами, знищуючи техніку та особовий склад російських окупантів. Ворог зазнає втрат і відступає. Ми вкорінюємося в кожен метр української землі, вбиваючи окупантів, і будемо вбивати їх до тих пір, поки не звільнимо нашу незалежну, соборну Україну! Ще Григорій Сковорода казав, що ми переможемо тоді, коли усвідомимо, що за Україну треба не вмирати, а вбивати!

Вірю у вас! Високо ціную вашу роботу, відданість Українському народові та Державі. Бажаю всім міцного здоров'я, оптимізму, наснаги, нових успіхів, здобутків і повної Перемоги над ворогом в ім’я України! Слава захисникам і захисницям України! Слава Україні!

– мовиться у дописі.

Привітання ГУР з Покровою Пресвятої Богородиці та Днем захисників та захисниць України: дивіться відео

Голова Служби безпеки України Василь Малюк вшанував пам'ять Героїв, які віддали свої життя, захищаючи Україну. У своєму привітанні він наголосив, що українські військові "чудово розуміють, наскільки сильним і підступним є ворог". Проте наші захисники також знають, що у цій війні немає простору для компромісів.

Військові й цивільні, молодь і літні – цілодобово всі ми разом наближаємо день, коли у звільнені міста й села повернуться синьо-жовті прапори. Співробітники Служби безпеки України нищать ворога на передовій, проводять надважливі спецоперації, що змінюють хід війни, викривають зрадників і колаборантів, затримують навідників та диверсантів, розслідують російські воєнні злочини. На жаль, у цій боротьбі наша Батьківщина втрачає кращих із кращих захисників і захисниць, які ціною власного життя показали всьому світу незламність українського народу.

Шануємо пам'ять полеглих Героїв! І рухаємося вперед, аби здобути таку жадану Перемогу! "Борітеся – поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая!". Зі святом, незламний народе!

– привітав голова СБУ українських Героїв.

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв подякував усім бійцям. Він наголосив, що Україна обов'язково переможе, й закликав вшанувати пам'ять всіх, хто в різні часи національної історії загинув у боротьбі за свободу та незалежність нашої країни.

Дякую вам за мужність, незламність та жертовність! Дякую за віру в Перемогу, за те, що ви попри всі складнощі вперто відстоюєте право нашого народу на вільне життя в успішній, незалежній та суверенній Україні!

– привітав Наєв ЗСУ.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у своєму дописі підкреслив, що головна сила України – це народ, який взяв до рук зброю і не дав росіянам знищити нашу країну. Він привітав усіх бійців зі святом, а також вшанував пам'ять усіх, хто загинув у кровопролитній війні, яку розв'язала Росія.

Командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук привітав усіх вірян із Покровою Пресвятої Богородиці, одним з найголовніших свят запорозьких козаків. Також він привітав освітян із Днем вчителя, і, певна річ, тих, кому нині завдячуємо найбільше – захисників і захисниць, які боронять країну і в цей день.

Ми не втомилися і ніколи не втомимось захищати рідну землю!

– написав Олещук.

Командувач Сил Спеціальних Операцій ЗСУ генерал-майор Віктор Хоренко також долучився до привітань. Він наголосив, що не треба бути героєм, щоб захищати свою країну – "варто просто любити свою землю, свій народ, прагнути волі й робити для цього все, на що ти здатен". Воїни ССО кожного дня у тяжких боях та спецопераціях нищать ворога. Про деякі з завдань українці ніколи не дізнаються від цих підрозділів. Проте Герої продовжуватимуть нищити російських загарбників.

ССО України ніколи не тішили себе ілюзіями щодо нашого противника. І поки існуватиме російська держава – стільки ми боротимемося з нашим споконвічним ворогом. Не існує народжених для війни. Просто є ті, хто не скорився. Всіх нескорених, усіх, хто в строю – з Днем Захисників і Захисниць України!

– написав Хоренко.

Начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Шаптала у своєму привітанні подякував кожному захисникові та захисниці, які боронили й боронять Україну. Він наголосив, що щодня ми платимо високу ціну, аби зберегти державу, але українці мають триматися й битися, щоб ворог не захопив країну.

Але як би не було складно, маємо триматися й битися. Заради рідних, які чекають нас вдома, заради дітей, заради наших людей в окупації, які мріють про звільнення, заради загиблих побратимів. Перемога залежить лише від наших зусиль. Схиляю голову перед пам'яттю захисників і захисниць, які поклали своє життя за свободу України. Усім нам нестерпно болить через втрати. Ми не можемо повернути загиблих, проте можемо помститися за кожного. А ще пам'ятати і передати пам'ять про загиблих героїв майбутнім поколінням,

– мовиться у привітанні начальника Генштабу.

Шаптала також привітав добровольців територіальної оборони. У неділю, 1 жовтня, також відзначають День територіальної оборони. Він наголосив, що у перші години повномасштабного вторгнення воїни ТрО показали справжній характер українців і давали відсіч російським загарбникам.

Голова МВС Ігор Клименко наголосив, що сьогодні ми відзначаємо День Захисників і Захисниць України, день героїв, які стали надійним щитом нації.

Українці знову мужньо відбивають атаки ворога. Крок за кроком звільняють кожен сантиметр української території. Це дається нам титанічними зусиллями і дуже великою ціною. Попри все, стоїмо і немає сумнівів – Переможемо! Ми обов'язково повернемо своє, відвоюємо мирне життя та відновимо безпечні умови на всіх наших територіях. Слава кожному і кожній, хто захищає Україну, воює й працює заради нашої Держави. Дякую за відданість Україні та її народу!

– написав Клименко.

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко також привітав усіх захисників зі святом. Він подякував усім, хто боронить країну, і щиро подякував кожному прикордоннику і прикордонниці, які воюють на лінії фронту в складі Сил оборони та захищають державний кордон України.

Як в містах України вшановували пам'ять Героїв

Напередодні свята Володимир Зеленський виступив з ініціативою, аби в усіх містах України вшанували пам'ять Героїв хвилиною мовчання. Він запропонував, щоб у цю мить усі зупинилися. Українці дослухалися до пропозиції президента.

Так, у Києві на Хрещатику українці о 09:00 вшанували пам'ять загиблих захисників і захисниць загальнонаціональною хвилиною мовчання. Тоді всі люди й транспортні засоби зупинилися, аби подякувати Героям.

Хвилина мовчання у Києві: дивіться відео

У Львові також долучилися до вшанування пам'яті Героїв й зупинилися на хвилину.

Вшанування захисників у Львові: дивіться відео

Голова Львівської ОВА Максим Козицький також опублікував світлини, як у місті вшановували пам'ять.

Де б ми не були та що б не робили, така хвилина мовчання має бути щодня. В памʼять про всіх, кого відібрали у нас окупанти. Як нагадування, що маємо бути згуртованими й битися ще сильніше. За Україну. За себе і рідних. За всіх, кого ми втратили. Битися і вибороти своє. Герої не вмирають! Вони назавжди у нашій історії і в наших серцях,

– наголосив він.

Вшанування Героїв у Львові / Фото Максим Козицький

Віддати шану захисникам і захисницям України прийшли українці у кожному куточку нашої країни.

Українці в різних містах згадують Героїв – більше у галереї

Усі в Україні зупинилися на хвилину, аби вшанувати Героїв: дивіться відео