Так, 1 жовтня вся Україна на хвилину зупиниться, щоб мовчанням вшанувати подвиг наших людей, які загинули, захищаючи нашу державу. Це станеться о 9 ранку.

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Україна вперше відзначить День захисників і захисниць у нову дату

Президент Володимир Зеленський заявив, що 1 жовтня Україна вперше відзначить у нову дату День своїх захисників і захисниць. Усіх, хто б'ється заради держави. Усіх, хто додає сили Україні чи тих, хто віддав своє життя за перемогу.

І цієї неділі вперше вся Україна на хвилину зупиниться, щоб мовчанням вшанувати подвиг наших людей, які загинули, захищаючи нашу державу та українців. Хай це стане нашою новою традицією. 9:00. Неділя. 1 жовтня. Центральні площі та вулиці українських міст. Хвилина шани,

– написав український лідер.

1 жовтня в Україні все на хвилину зупиниться: дивіться відео

Рада змінила дати святкування Різдва, Дня Української Державності та Дня захисників і захисниць

Нагадаємо, що раніше депутати підтримали перенесення дати низки свят. Зокрема, Різдва, Дня Української Державності та Дня захисників і захисниць.

Так, дату святкування Різдва перенесли на 25 грудня. День Української Державності – з 28 на 15 липня, коли вшановують пам'ять видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого.

Окрім того, День захисників і захисниць буде не 14, а 1 жовтня.