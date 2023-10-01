Президент наголосив, що важкі часи зробили українців сильними, що лише наближає перемогу. Україна протистоїть ворогу і буде це робити й надалі.

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Варто подумати про важливе

Свою промову президент України виголосив на фоні Золотих воріт – брами, яка захищала вхід до столиці, так само як українців зараз обороняють наші вартові. Зеленський наголосив, що над Золотими воротами зведена надбрамна церква Пресвятої Богородиці, яка захищала Київ з неба. Зараз же небо над Україною боронять сили ППО та всі наші воїни.

Зеленський додав, що зараз державне свято стало по-справжньому національним та народним. Мільйони українців боронять землю та не зупиняються ні на мить. І саме на знак поваги й вдячності їм Україна о 9-й годині зупинилася на одну хвилину.

Цей час – гарна можливість, аби подумати про важливе. Згадати важливе. Згадати іншу хвилину – першу хвилину повномасштабної війни. Хвилину, яка змінила все,

– наголосив президент.

Володимир Зеленський подякував всім захисникам та захисницям, хто протистояв та протистоїть російській навалі. Хто першим прийняв важкий бій 24 лютого. Президент подякував усім – прикордонникам, піхоті, танкістам, льотчикам, морякам, артилеристам, зенітникам, десантникам, спецпризначенцям, розвідці, Службі безпеки України, Національній гвардії, поліції, теробороні.

Доля країни – в наших руках

Всі добре пам'ятають день повномасштабного вторгнення. Президент заявив, що пам'ятає його похвилинно. Зокрема і те, як під час звернення до громадян говорив, що відтепер усі ми – одне велике багатомільйонне військо.

Український народ зробив так, аби ці слова не залишилися просто словами. Не були гучними гаслами, а стали вчинками,

– акцентував Зеленський.

Багато хто жив цивільним життям, однак після війни їм довелося піти боронити Україну. Чимало українців були тими, ким мріями, однак стати тими, ким мусили. Мільйони відклали всі справи, роботу, плани, ствердно сказавши, що все це буде потім, після війни, після перемоги.

Володимир Зеленський наголосив, що мета Дня захисників та захисниць полягає в ушануванні хоробрості та героїзму захисників і захисниць незалежності України. Весь світ бачить звитягу українців, які захищають одне одного. Це як стосується як тих, хто на фронті, так і тих, хто в окупованому місті вийшов з державним прапором чи просто робить все, що в його силах.

Ми стали міцнішими

Важкі часи зробили українців сильними, а саме вони крок за кроком наближають переможні часи.

Ні планово, ні аварійно ніхто не має й не зможе "відключити" нашу стійкість, витримку, міцність, відвагу. Вони не мають терміну дії, кінцевої дати чи крайньої точки, після якої ми припинили б спротив і боротьбу, окрім однієї – нашої перемоги,

– заявив Зеленський.

Боротьба тривала з перших хвилини 24 лютого, і Україна робить це всі ці 585 днів – і буде робити надалі. Ми виганяємо окупантів, стаємо міцнішими та краще оснащеними, перемогли важку зиму та терор – робимо й будемо робити це надалі.

Звернення Зеленського з нагоди свята: дивіться відео

Нова дата свята

Українці вперше святкують День захисників та захисниць 1 жовтня – раніше воно припадало на 14 жовтня. Володимир Зеленський заявив про нову традицію до цього дня. Цього року вперше вся Україна на хвилину зупинилася, щоб мовчанням вшанувати подвиг наших людей, які загинули, захищаючи нашу державу та українців.

О 9:00 1 жовтня центральні площі та вулиці українських міст зупиняться на хвилину, щоб вшанувати наших вартових.

Нагадаємо, що раніше депутати підтримали перенесення дати низки свят. Зокрема, Різдва, Дня Української Державності та Дня захисників і захисниць.