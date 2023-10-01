Во всех городах страны на минуту все остановились, чтобы почтить память погибших бойцов. Как отмечают День защитников и защитниц – передает 24 Канал.

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Приветствие от военного руководства

Поздравило наших Героев, каждый день защищающих страну от российских захватчиков, все военное руководство. Так, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео, в котором поблагодарил всех, кто на поле боя дает отпор оккупантам и приближает победу.

Поздравление от Валерия Залужного: смотрите видео

Министр обороны Рустем Умеров также присоединился к поздравлениям. Он начал свое обращение со слов благодарности каждому воину, ныне стоящему на защите Украины.

Сегодня мы благодарим каждого воина, каждого подразделения, каждой боевой бригады. Мы благодарим тех, кто ежедневно рискует своей жизнью,

– подчеркнул Умеров.

Обращение Рустема Умерова: смотрите видео

Заместитель министра обороны Александр Павлюк в своем сообщении подчеркнул, что "Украина будет, пока лучшие ее сыновья и дочери будут бороться за нее". Он отметил, что украинцы не отступят и не отдадут врагу ни клочка нашей земли.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов подчеркнул, что с момента введения новоюлианского календаря в нашем государстве День защитников и защитниц Украина отмечает 1 октября. По словам руководителя разведки, "это – аутентичная дата, ведь каждая страница истории украинской армии – уникальна, полна побед разных поколений защитников родной земли, сформировавших особый характер современных защитников и защитниц".

Сегодня мир снова борется с агрессором, который пытается изменить границы и стремится к новейшему тоталитаризму. Для нас, украинцев, он олицетворяет зло, несёт убийства, разрушения и геноцид. Но война закаляет нас. Свою эффективность мы доказываем каждый день, нанося удары всеми имеющимися средствами, уничтожая технику и личный состав российских оккупантов. Враг терпит потери и отступает. Мы укореняемся в каждый метр украинской земли, убивая оккупантов, и будем убивать их до тех пор, пока не освободим нашу независимую, соборную Украину! Еще Григорий Сковорода говорил, что мы победим тогда, когда осознаем, что за Украину нужно не умирать, а убивать!

Верю в вас! Высоко ценю вашу работу, преданность украинскому народу и государству. Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, воодушевления, новых успехов, достижений и полной Победы над врагом во имя Украины! Слава защитникам и защитницам Украины! Слава Украине!

– говорится в сообщении.

Поздравление ГУР с Покровом Пресвятой Богородицы и Днем защитников и защитниц Украины: смотрите видео

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк почтил память Героев, отдавших свои жизни, защищая Украину. В своем приветствии он подчеркнул, что украинские военные "прекрасно понимают, насколько силен и коварен враг". Однако наши защитники также знают, что в этой войне нет места для компромиссов.

Военные и гражданские, молодежь и пожилые – круглосуточно все мы вместе приближаем день, когда в освобожденные города и села вернутся сине-желтые флаги. Сотрудники Службы безопасности Украины уничтожают врага на передовой, проводят сверхважные спецоперации, изменяющие ход войны, разоблачают предателей и коллаборантов, задерживают наводчиков и диверсантов, расследуют российские военные преступления. К сожалению, в этой борьбе наша Родина теряет лучших из лучших защитников и защитниц, ценой собственной жизни показавших всему миру несокрушимость украинского народа.

Уважаем память павших Героев! И двигаемся вперед, чтобы получить такую желанную Победу! "Боритесь – поборете! Вам Бог помогает! За вас правда, за вас слава и воля святая!". С праздником, несокрушимый народ!

– поздравил глава СБУ украинских Героев.

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев поблагодарил всех бойцов. Он подчеркнул, что Украина обязательно победит, и призвал почтить память всех, кто в разное время национальной истории погиб в борьбе за свободу и независимость нашей страны.

Благодарю вас за мужество, несокрушимость и жертвенность! Спасибо за веру в Победу, за то, что вы, несмотря на все сложности, упорно отстаиваете право нашего народа на свободную жизнь в успешной, независимой и суверенной Украине!

– поздравил Наев ВСУ.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем сообщении подчеркнул, что главная сила Украины – это народ, который взял в руки оружие и не дал россиянам уничтожить нашу страну. Он поздравил всех бойцов с праздником, а также почтил память всех погибших в кровопролитной войне, которую развязала Россия.

Командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук поздравил всех верующих с Покровом Пресвятой Богородицы, одним из самых главных праздников запорожских казаков. Также он поздравил педагогов с Днем учителя, и, конечно, тех, кому сейчас обязаны больше всего – защитников и защитниц, которые защищают страну и в этот день.

Мы не устали и никогда не устанем защищать родную землю!

– написал Олещук.

Командующий Сил Специальных Операций ВСУ генерал-майор Виктор Хоренко также принял участие в поздравлениях. Он подчеркнул, что не нужно быть героем, чтобы защищать свою страну – "стоит просто любить свою землю, свой народ, стремиться к воле и делать для этого все, на что ты способен". Воины ССО каждый день в тяжелых боях и спецоперациях уничтожают врага. О некоторых из задач украинцы никогда не узнают от этих подразделений. Однако Герои будут продолжать уничтожать российских захватчиков.

ССО Украины никогда не тешили себя иллюзиями по поводу нашего противника. И пока будет существовать российское государство – столько мы будем сражаться с нашим исконным врагом. Не существует рожденных для войны. Просто есть те, кто не покорился. Всех непокоренных, всех, кто в строю – с Днем Защитников и Защитниц Украины!

– написал Хоренко.

Начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Шаптала в своем поздравлении поблагодарил каждого защитника и защитницы, которые защищали и защищают Украину. Он подчеркнул, что каждый день мы платим высокую цену, чтобы сохранить государство, но украинцы должны держаться и сражаться, чтобы враг не захватил страну.

Но как бы ни было сложно, должны держаться и драться. Ради родных, которые ждут нас дома, ради детей, ради наших людей в оккупации, мечтающих об уходе, ради погибших собратьев. Победа зависит только от наших усилий. Склоняю голову перед памятью защитников и защитниц, отдавших свою жизнь за свободу Украины. Всем нам невыносимо больно из-за потерь. Мы не можем вернуть погибших, но можем отомстить за каждого. А еще помнить и передать память о погибших героях будущим поколениям,

– говорится в поздравлении начальника Генштаба.

Шаптала также поздравил добровольцев территориальной обороны. В воскресенье, 1 октября, также отмечают День территориальной обороны. Он подчеркнул, что в первые часы полномасштабного вторжения воины ТРО показали настоящий характер украинцев и давали отпор российским захватчикам.

Глава МВД Игорь Клименко подчеркнул, что сегодня мы отмечаем День Защитников и Защитниц Украины, день героев, ставших надежным щитом нации.

Украинцы снова мужественно отбивают атаки врага. Шаг за шагом увольняют каждый сантиметр украинской территории. Это дается нам титаническими усилиями и очень большой ценой. Несмотря на все, стоим и нет сомнений – Победим! Мы обязательно вернем свою, отвоюем мирную жизнь и восстановим безопасные условия на всех наших территориях. Слава каждому и каждому, кто защищает Украину, воюет и работает ради нашего государства. Спасибо за преданность Украине и ее народу!

– написал Клименко.

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко также поздравил всех защитников с праздником. Он поблагодарил всех, кто защищает страну, и искренне поблагодарил каждого пограничника и пограничницу, которые воюют на линии фронта в составе Сил обороны и защищают государственную границу Украины.

Как в городах Украины чтили память Героев

В канун праздника Владимир Зеленский выступил с инициативой, чтобы во всех городах Украины почтили память Героев минутой молчания. Он предложил, чтобы в этот момент все остановились. Украинцы прислушались к предложению президента.

Так, в Киеве на Крещатике украинцы в 09:00 почтили память погибших защитников и защитниц общенациональной минутой молчания. Тогда все люди и транспортные средства остановились, чтобы поблагодарить Героев.

Минута молчания в Киеве: смотрите видео

Во Львове также приобщились к почтению памяти Героев и остановились на минуту.

Почтение памяти защитников во Львове: смотрите видео

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий также опубликовал фотографии, как в городе почтили память.

Где бы мы ни были и что бы ни делали, такая минута молчания должна быть каждый день. В память обо всех, кого отобрали у нас оккупанты. Как напоминание, что должны быть сплоченными и драться еще сильнее. По Украине. За себя и родных. За всех, кого мы потеряли. Сражаться и добыть в борьбе свое. Герои не погибают! Они навсегда в нашей истории и в наших сердцах,

– подчеркнул он.

Почтение памяти Героев во Львове / Фото Максим Козицкий

Воздать честь защитникам и защитницам Украины пришли украинцы в каждом уголке нашей страны.

Украинцы в разных городах вспоминают Героев – больше в галерее

Все в Украине остановились на минуту, чтобы почтить Героев: смотрите видео